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蘭城Chill藝節 一束鮮花催淚

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

為期兩天的「蘭城Chill藝節」分別在宜蘭演藝廳及中山公園的室內、戶外登場，主辦單位為了針對不同表演者的情境需求，增加吊燈及移動喇叭位置，不斷討論音響與燈光，在第一場新銳鋼琴家張育瑞演出時帶給觀眾全新感受，第二場才子音樂人楊肅浩演唱時，觀眾席座位靜靜放著一束鮮花，原來背後有原因。

蘭城Chill藝節是市公所推出全新活動，所有演出者幾乎是宜蘭人或新移民的音樂人，採跨界、跨領域演出型態組合，例如樂團與鋼管舞結合、北管樂與街舞結合，全新組合演出對表演者本身都是挑戰，前天兩場在演藝廳的演出幾乎爆滿，還吸引外縣市民眾趕來欣賞。

室內演出4場次，前天下午第一場由新銳鋼琴家張育瑞和多位弦樂手合作多種曲風，包括古典、流行、搖滾、重金屬等，配合燈光投射，有輕柔、有震撼，挑戰演出者與燈光師的默契，就連觀眾席也都有光影整場投射，負責籌辦的搖滾阿明表示，「比照演唱會等級」。

前晚第二場是宜蘭才子老師楊肅浩與吉他詩人董運昌、小提琴手黃渝沁合作，透過音樂歌詞講生命故事。包括「1929」與「皇民戰士大軍伕」兩曲與二戰有關，台灣人被調去當軍伕的生離死別，歌詞感人，觀眾席上放著一束花，燈光投射，藉以傳達大時代戰爭史下對逝去生命的悼念，讓人感動。

宜蘭 新移民

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