國際石雕季10作品 成花蓮新地景

花蓮國際石雕藝術季落幕，5國10位藝術家的大型石雕創作，即日起將陸續運至縣內北中南區風景區，增添藝術氣息。其中，法國珍保羅‧查伯萊斯作品「心靈與物質」設置在富里車站前，成為地方新地標。

花蓮縣文化局自1995年起辦理國際石雕藝術季，讓國內外藝術家交流，為期1個月駐地創作完成10件大型石雕作品，近日陸續吊運融入北、中、南三區地景。

文化局表示，10件大型石雕創作包括法國珍保羅‧查伯萊斯作品「心靈與物質」，設置在富里火車站前；保加利亞艾奔娜‧米艾洛娃作品「門」，將設置在太魯閣布洛灣管理站；法國文森特‧博菲斯作品「無限的運動」、德國拉斐爾‧貝友作品「動態轉換」及伊朗貝南‧阿卡賓‧莫漢洛作品「太陽」，將設置於鳳林遊憩區。

其中設置在富里車站前的作品，前方的半月形球體代表心靈，後方高達3公尺的立面則象徵物質。珍保羅說，立面鑿出向下水滴狀，象徵人類剛出生時是孤獨的，必須穿越這扇門來到世間，再往前走向生命每個進程。

鄉長江東成說，期盼藉設置的石雕作品，提升地方文化氣息，吸引喜愛石雕的旅客到富里遊玩，帶動觀光產業發展。