綠斑馬多3條白線！視障者試走肯定凸出感 過馬路更安全
基隆市政府交通處在二信循環站，橫越仁二路的綠底行人穿越道標線（綠斑馬）畫設3條線的「導盲行穿線」，幫助視障朋友辨認行走動線，過馬路更安全。基隆市視障者生活重建協會理事長楊岱宏走過後說，這處行穿線「凸出感」還不錯，近期會安排會員試走，感謝市府為視障者打造更安全的行走環境。
交通處長王圳宏表示，內政部110年增修「道路交通標誌標線號誌設置規則」條文，視障者有通行需求，且穿越距離較長或斜交路口，行人穿越線上得畫設3條寬5公分，間隔5公分，厚度為0.4至0.6公分平行白色實線的視障引導標線，導引視障者通過路口。
交通處選在民眾搭轉乘公車人潮最多的二信循環站前方，仁二路與愛二路路口畫設導盲行穿線，並將導盲標線對準人行道導盲磚，標線防滑係數也升級，引導視障朋友穿越道路。
王圳宏說，市府持續打造「基隆有愛，行人通行無礙」交通環境，交通處已擴大盤點市區內易肇事路口，列入明年交通設施改善重點路口，打造行人通行安全無礙優先，加入顏色要素活潑都市環境，持續推動綠斑馬標線。
楊岱宏表示，市府先前曾在七堵區的路口畫設視障引導標線，走過的視障會員認為凸出感不明顯。在市議員韓良圻協助下，二信循環站的斑馬線引導標線他去試走過後，覺得還不錯，可以幫助視障者不要走歪了。
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