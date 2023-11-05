揮灑彩筆創作最美風景 全國寫生日齊聚台東美術館寫生

每年11月第1個周日為全國寫生日，台東生活美學館今天在台東縣美術館草坪辦寫生活動，吸引數百名大小朋友參加，眾人在樹蔭下、迴廊內揮灑彩筆創作，描繪心中最美風景；台東美學館長江愚表示，台東繪畫藝術人才輩出，美學藝術教育就是從寫生帶動。

台東縣各藝術團體、畫會、繪畫班等團體師生、家長，昨天都到縣美術館參加全國寫生日活動，數百名大小朋友拿起畫筆，坐在草皮、樹蔭下或迴廊中取景創作，美術館周邊洋溢濃濃藝術氣氛。

江愚表示，美學藝術教育培養，絕非短時間可養成，家長帶孩子接觸藝文活動、出外寫生，就是最好的美學教育，近年來，寫生活動逐漸在台東蔚為風氣，感謝各畫會、藝文團體協助推動，讓繪畫藝術在台東萌芽茁壯。

畫家曾興平昨也到場人像寫生，他表示，看見台東藝術活動逐漸熱絡、愈來愈多人參與，真的很開心，也鼓勵各畫會成員平日熱情作畫，不僅要參加全國寫生日活動，應該每月、經常辦寫生活動。