快訊

竹市議員疑闖紅燈撞機車...18歲騎士噴飛身亡 身分曝光是拳擊國手么弟

宜蘭太平山遊覽車翻覆！40名環保志工出遊 3人受困1人命危

北捷紅線異常！一路走走停停 800旅客在圓山站被請下車

揮灑彩筆創作最美風景 全國寫生日齊聚台東美術館寫生

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
每年11月第1個周日為全國寫生日，台東生活美學館今天上午在台東縣美術館草坪辦寫生活動，吸引許多大小朋友參加，創作心中最美風景。記者卜敏正／翻攝
每年11月第1個周日為全國寫生日，台東生活美學館今天上午在台東縣美術館草坪辦寫生活動，吸引許多大小朋友參加，創作心中最美風景。記者卜敏正／翻攝

每年11月第1個周日為全國寫生日，台東生活美學館今天在台東縣美術館草坪辦寫生活動，吸引數百名大小朋友參加，眾人在樹蔭下、迴廊內揮灑彩筆創作，描繪心中最美風景；台東美學館長江愚表示，台東繪畫藝術人才輩出，美學藝術教育就是從寫生帶動。

台東縣各藝術團體、畫會、繪畫班等團體師生、家長，昨天都到縣美術館參加全國寫生日活動，數百名大小朋友拿起畫筆，坐在草皮、樹蔭下或迴廊中取景創作，美術館周邊洋溢濃濃藝術氣氛。

江愚表示，美學藝術教育培養，絕非短時間可養成，家長帶孩子接觸藝文活動、出外寫生，就是最好的美學教育，近年來，寫生活動逐漸在台東蔚為風氣，感謝各畫會、藝文團體協助推動，讓繪畫藝術在台東萌芽茁壯。

畫家曾興平昨也到場人像寫生，他表示，看見台東藝術活動逐漸熱絡、愈來愈多人參與，真的很開心，也鼓勵各畫會成員平日熱情作畫，不僅要參加全國寫生日活動，應該每月、經常辦寫生活動。

大自然油畫畫會理事長也是籌辦負責人賴世榮表示，每個人內在都有一個追求美的靈魂，繪畫活動熱絡與否，顯示地方文化層次溫度，在座熱情畫畫的小朋友，未來都可能是閃亮畫家。

每年11月第1個周日為全國寫生日，台東生活美學館今天上午在台東縣美術館草坪辦寫生活動，吸引許多大小朋友參加，創作心中最美風景。記者卜敏正／翻攝
每年11月第1個周日為全國寫生日，台東生活美學館今天上午在台東縣美術館草坪辦寫生活動，吸引許多大小朋友參加，創作心中最美風景。記者卜敏正／翻攝
每年11月第1個周日為全國寫生日，台東生活美學館今天上午在台東縣美術館草坪辦寫生活動，吸引許多大小朋友參加，創作心中最美風景。記者卜敏正／翻攝
每年11月第1個周日為全國寫生日，台東生活美學館今天上午在台東縣美術館草坪辦寫生活動，吸引許多大小朋友參加，創作心中最美風景。記者卜敏正／翻攝
每年11月第1個周日為全國寫生日，台東生活美學館今天上午在台東縣美術館草坪辦寫生活動，吸引許多大小朋友參加，創作心中最美風景。記者卜敏正／翻攝
每年11月第1個周日為全國寫生日，台東生活美學館今天上午在台東縣美術館草坪辦寫生活動，吸引許多大小朋友參加，創作心中最美風景。記者卜敏正／翻攝
每年11月第1個周日為全國寫生日，台東生活美學館今天上午在台東縣美術館草坪辦寫生活動，美學館長江愚（右前）感謝各畫會、藝文團體推動，讓繪畫藝術在台東萌芽茁壯。記者卜敏正／翻攝
每年11月第1個周日為全國寫生日，台東生活美學館今天上午在台東縣美術館草坪辦寫生活動，美學館長江愚（右前）感謝各畫會、藝文團體推動，讓繪畫藝術在台東萌芽茁壯。記者卜敏正／翻攝

台東 美術館

相關新聞

綠斑馬多3條白線！視障者試走肯定凸出感 過馬路更安全

基隆市政府交通處在二信循環站，橫越仁二路的綠底行人穿越道標線（綠斑馬）畫設3條線的「導盲行穿線」，幫助視障朋友辨認行走動...

「蘭城Chill藝節」叫好叫座 演藝廳這畫面感動逼哭人

為期兩天的「蘭城Chill藝節」分別在宜蘭演藝廳及中山公園的室內、戶外登場，這次主辦單位為了針對不同表演者的情境需求，增...

花蓮石雕藝術季10件大型作品 分別設置融入風景區

花蓮國際石雕藝術季落幕，5國10位藝術家的10件大型石雕創作，即日起至8日止，將陸續運至縣內北中南區風景區，增添藝術氣息...

花蓮家扶辦園遊會盼籌300萬元 愛心民眾連夜開車做公益

花蓮家中心今天在市區六期重畫區舉辦無窮世代抗貧園遊會，號召上百單位與愛心民眾，為新的一年籌募所需經費，有人連夜開車，從台...

新移民他愛宜蘭 綠色影展陳祥豪導演心疼「未聞鳥啼」

年僅30歲的紀錄片導演陳祥豪，是6年前從高雄搬來宜蘭的新移民，投入友善耕種，同時兼做影像工作，在這片土地上展開他的斜槓人...

封14年劉銘傳隧道將開放 證實有台灣葉鼻蝠育幼盼保育

基隆市定古蹟劉銘傳隧道封閉14年後，計畫今年底前重新開放，3月間施作光環境及入口意象工程正驗收及改善缺失。據了解，修復過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。