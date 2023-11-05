「蘭城Chill藝節」叫好叫座 演藝廳這畫面感動逼哭人

為期兩天的「蘭城Chill藝節」分別在宜蘭演藝廳及中山公園的室內、戶外登場，這次主辦單位為了針對不同表演者的情境需求，增加吊燈及移動喇叭位置，不斷討論音響與燈光，在第一場新銳鋼琴家張育瑞演出時帶給觀眾全新感受，第二場才子音樂人楊肅浩演唱時，觀眾席座位靜靜放著一束鮮花，原來背後有原因。

蘭城Chill藝節是市公所推出全新活動，所有演出者幾乎是宜蘭人或新移民的音樂人，採跨界、跨領域演出型態組合，例如樂團與鋼管舞結合、北管樂與街舞結合，全新組合演出，對於表演者本身都是一種挑戰，昨天下午與晚上在演藝廳的兩場演出，幾乎爆滿，還吸引外縣市民眾趕來欣賞。

室內演出4場次，昨天下第一場由新銳鋼琴家張育瑞和多位弦樂手合作多種曲風，包括古典、流行、搖滾、重金屬等，特別從台北借來專屬麥克風音響，配合燈光投射，有輕柔、有震撼；晚上第二場是宜蘭才子老師楊肅浩與吉他詩人董運昌、小提琴手黃渝沁合作，透過音樂歌詞講生命故事。

第一場配合鋼琴演奏風格，變換光影投射，音樂節奏重點與燈光投射都能對上點，挑戰演出者與燈光師的默契，就連觀眾席也都有光影整場投射，負責籌辦的搖滾阿明表示，「比照演唱會等級」。

第二場音樂才子楊肅浩的演唱，包括「1929」與「皇民戰士大軍伕」兩曲與二戰有關，台灣人被調去當軍伕的生離死別，歌詞感人，觀眾席座位上放著一束花，燈光投射，藉以傳達大時代戰爭史下對於逝去生命的悼念，讓人感動。