快訊

「精子數量有8億」超狂履歷讓執行長傻眼 網熱議：立刻錄取他！

趨蟑新招！水晶肥皂滑到排水孔卡一個月 她驚：蟑螂明顯變少

與新冠感染有關？大陸解封後胎兒內臟反位率增逾4倍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮石雕藝術季10件大型作品 分別設置融入風景區

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮國際石雕藝術季邀5國10位藝術家創作大型石雕，作品陸續安裝在縣內風景區，法國珍保羅‧查伯萊斯作品「心靈與物質」設在富里車站前。圖／富里鄉公所提供
花蓮國際石雕藝術季邀5國10位藝術家創作大型石雕，作品陸續安裝在縣內風景區，法國珍保羅‧查伯萊斯作品「心靈與物質」設在富里車站前。圖／富里鄉公所提供

花蓮國際石雕藝術季落幕，5國10位藝術家的10件大型石雕創作，即日起至8日止，將陸續運至縣內北中南區風景區，增添藝術氣息。其中，法國珍保羅‧查伯萊斯作品「心靈與物質」設置在富里車站前，成為地方新地標。

花蓮縣文化局自1995年起辦理國際石雕藝術季，讓國內外藝術家相互交流，今年邀請5國、10位藝術家進行為期1個月駐地創作，完成10件大型石雕作品，近日陸續吊運融入北、中、南三區地景。

文化局表示，10件大型石雕創作包括法國珍保羅‧查伯萊斯作品「心靈與物質」，設置在富里火車站前；保加利亞艾奔娜‧米艾洛娃作品「門」，將設置在太魯閣布洛灣管理站；法國文森特‧博菲斯作品「無限的運動」、德國拉斐爾‧貝友作品「動態轉換」及伊朗貝南‧阿卡賓‧莫漢洛作品「太陽」，將設置於鳳林遊憩區。

保加利亞茲德拉夫柯‧茲德夫拉科作品「無重力」、伊朗赫達雅特‧薩萊伊作品「樂器」，及義大利法蘭西斯柯‧馬索塔作品「氣息的舞動」將設置於美崙濱海公園；義大利瑪林諾‧普羅斯佩羅作品「成為動力」及德國羅蘭‧霍夫特作品「動態關係」將設置在七星潭風景區。

其中設置在富里車站前的作品，前方的半月形球體代表心靈，後方高達3公尺的立面則象徵物質。珍保羅說，立面鑿出向下水滴狀，象徵人類剛出生時是孤獨的，必須穿越這扇門來到世間，再往前走向生命中每個進程。

鄉長江東成說，期盼藉設置的石雕作品，提升地方文化氣息，吸引喜愛石雕的旅客到富里遊玩，帶動觀光產業發展，創造文化教育及觀光產業雙贏局面。

花蓮國際石雕藝術季邀5國10位藝術家創作大型石雕，作品陸續吊運安裝在縣內風景區，其中法國珍保羅‧查伯萊斯作品「心靈與物質」設在富里車站前。圖／富里鄉公所提供
花蓮國際石雕藝術季邀5國10位藝術家創作大型石雕，作品陸續吊運安裝在縣內風景區，其中法國珍保羅‧查伯萊斯作品「心靈與物質」設在富里車站前。圖／富里鄉公所提供

義大利 藝術家 法國

延伸閱讀

花蓮後指部國旗竟掛反 國防部認管理疏失

前瞻經費挹注 花蓮紅葉部落新建共有雞舍發展部落產業

德籍「顧媽媽」奉獻身障院生35年 獲頒花蓮榮譽縣民證

2023家樂福文化藝術季 11/3-5中興新村登場 i在南投 藝起回家

相關新聞

花蓮石雕藝術季10件大型作品 分別設置融入風景區

花蓮國際石雕藝術季落幕，5國10位藝術家的10件大型石雕創作，即日起至8日止，將陸續運至縣內北中南區風景區，增添藝術氣息...

花蓮家扶辦園遊會盼籌300萬元 愛心民眾連夜開車做公益

花蓮家中心今天在市區六期重畫區舉辦無窮世代抗貧園遊會，號召上百單位與愛心民眾，為新的一年籌募所需經費，有人連夜開車，從台...

新移民他愛宜蘭 綠色影展陳祥豪導演心疼「未聞鳥啼」

年僅30歲的紀錄片導演陳祥豪，是6年前從高雄搬來宜蘭的新移民，投入友善耕種，同時兼做影像工作，在這片土地上展開他的斜槓人...

封14年劉銘傳隧道將開放 證實有台灣葉鼻蝠育幼盼保育

基隆市定古蹟劉銘傳隧道封閉14年後，計畫今年底前重新開放，3月間施作光環境及入口意象工程正驗收及改善缺失。據了解，修復過...

288定期票 基隆推自動售票機 方便購票

基隆市公共運輸推出288定期票，市民只要花288元購票就能在30天內，無限次搭乘市境內台鐵、市公車營運路線車次，推出半月...

大武崙越線開罰 立槳玩家抗議

基隆大武崙沙灘海域8月發生1日3人溺死慘劇，市府拉近警戒線，公告違者開罰，百餘立槳玩家昨集體下水來回穿越警戒線，並在沙灘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。