花蓮家扶辦園遊會盼籌300萬元 愛心民眾連夜開車做公益

花蓮家中心今天在市區六期重畫區舉辦無窮世代抗貧園遊會，號召上百單位與愛心民眾，為新的一年籌募所需經費，有人連夜開車，從台中橫跨中央山脈來做公益。「鳥來嬤」吳敏代表公益團體，捐助家扶一輛8人座服務專車，讓志工穿梭原鄉提供更多服務。

花蓮家扶中心舉行「希望列車‧夢想啟動」大型抗貧園遊會，現場有上百攤位，有扶助家庭攤、愛心攤及贊助攤等，許多民眾前往逛街購買，國民黨立委傅崐萁、縣長徐榛蔚、縣議員魏嘉賢、市長魏嘉彥及多位民代皆現身相挺。

其中一家地瓜球攤位是遠從台中來做公益的寄養家庭，謝爸爸說，與妻子擔任寄養家庭約20年，帶過超過20名小朋友，日前聽聞花蓮家扶中心將辦園遊會，兒子與朋友自學自賣地瓜球，大家決定連夜將整組設備開車搬過來義賣，盼幫助更多孩子。

議員魏嘉賢分享與妻子投入超過16年的認養歷程，他表示，國內外有很多孩子欠缺機會，因緣際會陸續認養幾名國外的孩子，有的小孩想成為數學家、建築師。最感動的是，在外蒙古認養的孩子在他們的長期支柱下，完成想當建築師的夢想，預計這兩年要前往探望。

花蓮家扶中心主任施政延指出，中心扶助縣內1808戶家庭、逾3000位孩童，其中7成3為隔代教養或單親家庭，今年園遊會營業目標額300萬元，全數所得作為隔年「無窮世代」計畫經費，包含生活照顧、健康維持、教育補助、急難救助及自立輔導等。