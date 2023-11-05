謝國樑不捨副處罹癌請假挨批 民進黨團指轉移焦點

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
黨團諷刺謝市府權責紊亂，致贈「嚴重優秀」紅紙給徐嬿立。圖／民進黨團提供
黨團諷刺謝市府權責紊亂，致贈「嚴重優秀」紅紙給徐嬿立。圖／民進黨團提供

基隆市深美國小上月疑似食物中毒案人事風波再延燒，在事件發生後升任教育處副處長的徐嬿立，向議會請假約1個月2日遭議員砲轟，因市長謝國樑前天不捨說，副處長罹癌化療才請假，盼體諒病人。民進黨團昨晚對此發聲明回應，指市長卸責一個因病請假的科長，轉移焦點。

衛生局前天證實檢驗結果無法認定食物中毒。民進黨議員前天砲轟原負責營養午餐的體健科長徐嬿立，升代理副處長，卻在議會開議期間請假1個多月規避監督。

民進黨黨團昨發出聲明，總召張顥瀚指出，10月13日深美國小爆發疑似食安事件，逾60名學童陸續送醫急診。10月15日，謝市府未查明原因，就緊急懲處教育處人事。黨團諷刺謝市府權責紊亂，致贈「嚴重優秀」紅紙給徐嬿立。

張顥瀚說，10月25日議會開議，徐嬿立因病請假，但假單遲至11月1日才送至議會，此時全議會始得知徐處長的病情。11月2日教育處業務報告時，無人針對逾60名學童送醫事件，對議會完整說明。

張說，11月2日中午，衛生局才發聲明表示無法確認為食物中毒，這就代表當初謝市長第一時間就把問題歸咎給教育處長及校長，如今卻被狠打臉。黨團祝福徐科長療程順利、早日康復。

議員許睿慈說，基隆市政府要清楚明訂營養午餐自治條例，及解決校園營養師嚴重不足的問題，市長不要失焦了。

對於民進黨團聲明，市府尚無回應。謝國樑前天說明，徐嬿立升副處長是在深美國小發生疑似食物中毒前就決定要調升，公文都已發出，只是時間巧合發生疑似食物中毒。

謝國樑表示，副處長徐嬿立因最近罹癌，正在化療中，議會同仁也都知道這一點，也很詳盡告訴所有議員她的病因及化療所需要時間，盼議會同仁給病人多一點時間，身體恢復就可回到職場。

至於劉美蘭調整為參議，謝國樑說明，調整人事是市府內部整體考量，並不是單純食物中毒的原因，市府會繼續努力做好校園食品安全工作。

市長謝國樑不捨說，副處長罹癌化療才請假，盼體諒病人。記者游明煌／攝影
市長謝國樑不捨說，副處長罹癌化療才請假，盼體諒病人。記者游明煌／攝影

食物中毒 謝國樑 議員

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