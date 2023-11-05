蘭嶼小犬受損宅 9成至今未修

小犬颱風侵襲蘭嶼至今已1個月，島上9成受損民宅至今未維修，鄉公所日前調查維修戶，發現住戶面臨經費支出、叫工、叫料及蘭嶼原民建築工法等困難；縣府表示，除爭取中央補助，也會積極媒合慈濟等民間組織協助。

小犬颱風遠颺約1個月，蘭嶼仍一片殘破，台東縣政府秘書長盧協昌表示，已爭取中央專案補助，明天開會審查，補助方案分重建和受損維修戶，因為是私人住宅不可能全額補助，但補助金額會比一般災損補助好。

他說，蘭嶼居民若要個別找專人維修，交通、材料等費就比台灣本島高，運送船班也有限，縣府已找營造等公會介入協助，物資甚至考慮從高雄等地出船配送。慈濟在颱風過後就到蘭嶼協助，雖然對房舍的維修不一定符合蘭嶼住民意願，但任何民間組織參與，縣府一定協助。

台東縣議員黃碧妹說，受災戶個別叫修很麻煩，單戶請廠商跨海維修也划不來，縣府應協助媒合建築等相關業者，補助交通、物料船費及住宿，盡速到蘭嶼維修。蘭嶼鄉長謝福源表示，公部門基礎建設已陸續維修，但島上9成受損私宅，幾乎沒有完全恢復的，鄉公所已調查各戶受損及維修項目，爭取中央補助。