宜蘭中興園區售地 議會意見分歧

宜蘭縣府2013年接手中興文創園區活化轉型，舉債至今約24億餘元，縣府計畫將園區內2塊共約1萬7000坪土地標售，初步估計可售出51億元以上，清償債務後還有剩餘，目前已提案到縣議會審議；議會意見不一，有人認為宜盡快出售開發，有人覺得還存在疑慮。

中興文創園區前身是中興紙廠，2013年縣府接手轉型文創園區，提出10年計畫，預計用29億元完成園區改造，貸款籌措財源。縣府財稅局指出，去年利息約3000萬餘元，包含利息在內的欠款到今年約為24億餘元。

縣府為了清償欠款，數年前計畫將園區內2單元共1萬7321坪土地標售，財稅局表示，根據都市計畫法，這2塊地必須整體開發，因此傾向於一起標售；該地的開發用途甚多，住宅區或商業區都符合規定。若以當地實價登錄估算，標售金額可達51億餘元，清償債務後，剩下經費將存入文創基金。

財稅局指出，要標售這2塊地，得先通過縣議會審議，再送行政院核定，目前縣府已送案到議會，希望能排進議程。

議員林錫明認為，應該盡快通過，將土地標售清償債務，否則每年利息數千萬元讓人吃不消；縣府也應做好規畫，建議讓大財團進駐，同時嚴格監督，以免財團消極開發「養地」。

議員陳鴻禧則問，大區塊開發是否會有圖利財團的疑慮？除了大區塊，也可以考慮分割出小區塊讓其他人競標；該處土地10年前評估每坪20萬元，如今已經漲到30萬元，放一陣子還會往上漲，不過縣府可能也有較急迫的用錢需求，尊重縣府的提案。