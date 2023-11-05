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大武崙越線開罰 立槳玩家抗議

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
玩家抗議大武崙海禁應開放，基隆市長謝國樑表示，明年委外經營並調整。記者游明煌／攝影
玩家抗議大武崙海禁應開放，基隆市長謝國樑表示，明年委外經營並調整。記者游明煌／攝影

基隆大武崙沙灘海域8月發生1日3人溺死慘劇，市府拉近警戒線，公告違者開罰，百餘立槳玩家昨集體下水來回穿越警戒線，並在沙灘拉布條抗議。市長謝國樑說，陳情民眾是表達訴求，不會開罰，預計明年委外經營，引進商業經營模式後會調整親海政策。

大武崙沙灘海域地形為凹槽狀，舊警戒線前有高低落差的暗流，大浪襲至防波堤後常有離岸流，易捲走民眾，3死事件後，市府將警戒線往內岸拉，離岸55公尺處設浮球警戒線。

60多艘立槳昨齊聚外木山大武崙沙灘前海域，多數從新北市萬里海域下水再滑到現場，百餘人在警戒線來回穿梭滑水，高呼開放海域，不要警戒線。

上月26日有兩男越線玩立槳遭人拍下，其中一名遭罰1萬5千元的程姓男子昨掛著「光榮受罰毫無悔意」紅帶控訴，海洋封鎖起來是戒嚴作法，現場沒看到公告「越線要受罰」，開罰於法無據，會申訴或提告。

「不應該用一條線，限制海洋國家的人民親近海洋。」開放水域聯盟理事長李元治說，越線開罰於法無據，應強化安全下水觀念及教育，愈多立槳、獨立舟其實增加溺水的救援能量，可立即到場救人。

謝國樑說，理解民眾陳情訴求，不會開罰，海域開放是未來方向，但為維護遊客安全，現階段還是要維持警戒線，未來越線仍依法告發。他強調，有的遊客不諳水性，大武崙沙灘海域有離岸流，一不小心就會發生意外，市政府很兩難。沙灘明年委外經營，有了明確的委外經營和商業模式，未來會更多調整，讓大家更易親海。

沙灘 立槳

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基隆大武崙沙灘警戒線拉近岸邊 立槳玩家下水抗議

影／玩家越線抗議大武崙海禁應開放 謝國樑：表達訴求不罰

影／大武崙越界罰1萬5 玩家集體下水越警戒線抗議海禁

全運會基隆3金2銀3銅佳績 謝國樑頒422萬歷年最多

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