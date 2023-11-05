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288定期票 基隆推自動售票機 方便購票

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆288定期票半個月逾4千人搶購，交通處再推出自動售票機。圖／交通處提供
基隆288定期票半個月逾4千人搶購，交通處再推出自動售票機。圖／交通處提供

基隆市公共運輸推出288定期票，市民只要花288元購票就能在30天內，無限次搭乘市境內台鐵、市公車營運路線車次，推出半月逾4千人購買，民眾及通勤學生購買踴躍，交通處昨再推出自動售票機，購買更方便。

市民原可在全家便利商店、台鐵基隆、三坑、八堵、七堵及百福站、悠遊卡線上App，以及東岸廣場1樓臨時據點購買288定期票。交通處昨起於二信循環站後方的東岸廣場1樓、信二停車場1樓各新設1台自助售票機，除可購買288定期票外，也可購買定期票及續購基北北桃1200都會通。

交通處長王圳宏說，288定期票可於到期前10日內辦理續購，如到期日為11月14日，11月5日至14日可續購下一次的定期票，並從11月15日自動起算下一次定期票的30天有效期間。

王圳宏表示，288定期票紀念版限定卡片熱賣中，可在國光客運基隆站自助售票機（悠遊卡）、蝦皮購物（一卡通）、7-11（愛金卡、icash）及東岸廣場1樓臨時據點購買。民眾完成資料登錄並辦理記名服務，將可領取交通部公路局補貼購卡的100元儲值金，每人限領1次，歡迎前往指定通路購買。

288定期票上月16日啟用，主要造福在地通勤民眾及通學學生，基隆有很多在地就學、就業人口，會從市區坐公車轉乘到火車站坐火車到五堵、六堵、七堵、八堵等，並未跨境到雙北，適合申請288。

基隆 火車站 蝦皮購物

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