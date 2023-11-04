宜蘭中興文創園區售地償債計畫 51億元「躺」議會待審

宜蘭縣政府2013年接手中興文創園區活化轉型，舉債至今約24億餘元，縣府計畫將園區內2塊共約1萬7000坪土地標售，初步估計可售出51億元以上，清償債務後還有剩餘，目前已提案到縣議會審議；議會意見不一，有人認為宜盡快出售開發，有人覺得還存在疑慮。

中興文創園區前身是中興紙廠，建於1935年，是當時台灣規模最大的造紙工廠；2001年中興紙業歇業，2013年縣府接手轉型文創園區，提出10年計畫，預計用29億元完成園區的改造，貸款籌措財源。縣府財稅局指出，欠款中一部份是利息，如去年利息約3000萬餘元，包含利息在內的欠款到今年約為24億餘元。

縣府為了清償欠款，數年前計畫將園區內2單元共1萬7321坪土地標售，財稅局表示，根據都市計畫法，這2塊地必須整體開發，因此傾向於一起標售；該地的開發用途甚多，住宅區或商業區都符合規定。若以當地實價登錄估算，標售金額可達51億餘元，確切金額須要顧問公司更仔細評估，清償債務後，剩下經費將存入文創基金。

財稅局指出，要標售這2塊地，得先通過縣議會審議，再送行政院核定，目前縣府已送案到議會，希望能排進議程，不過可能要等到11月下旬程序會開完，較能確定今年的送審狀況。

縣議員林錫明認為，應該盡快通過，將土地標售清償債務，否則每年利息數千萬元讓人吃不消；縣府也應做好規畫，建議以大面積開發的方式，讓大財團進駐，同時嚴格監督，以免財團消極開發「養地」。