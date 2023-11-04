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德籍「顧媽媽」奉獻身障院生35年 獲頒花蓮榮譽縣民證
德籍宣教士顧美玲在花蓮畢士大教養院服務，投注35年青春歲月照顧身心障礙院生，是院生最愛的「顧媽媽」。71歲的她退休卸下畢士大董事長一職，即將返回德國，今天舉辦榮退感恩禮拜，院生獻上祝福哭紅了眼，縣長徐榛蔚頒發榮譽縣民證，感謝她長年以來對花蓮身心障礙者的奉獻。
顧美玲原本在德國擔任幼兒園長，因為畢士大缺乏特教老師，有特教、幼教專長的她被相中，1988年獲德國差會奉派來台，當時才36歲的她接下畢士大董事長重擔，院內只有48名女院生，她帶領同工努力募款，陸續興建喜樂樓、希望樓，照顧更多身心障礙者。
目前畢士大院生人數已成長到109人，男女都有，也有較年長者，輕中度障別院生完成學業後，安排到烘焙、洗車、木工、手工、代工等部門工作，讓院生有一技之長，可以賺獎勵金。因為對花蓮身心障礙者的卓越貢獻，顧美玲2017年獲移民署頒發永久居留證「梅花卡」。
今天榮退感恩禮拜，縣長徐榛蔚與立委傅崐萁都到場送上祝福，徐榛蔚頒發榮譽縣民證，感謝顧美玲將大愛和人生最精華的時候都奉獻給花蓮；院生代表「阿忠」才2個月就來到畢士大，一路由「顧媽媽」呵護成長，送上紀念品時，難過得哭出來，顧美玲立刻抱著他，輕聲安慰。
「上帝謝謝祢，讓我來到畢士大，看見我愛的孩子」，顧美玲說，她向上帝禱告，嚮往到一個有山有海的地方，就這樣來到台灣，還記得到花蓮的那天，天空出現一道美麗彩虹，雖然35年很快過去，她即將回到德國，仍會繼續服務。
顧美玲退休後，將由宣教士吳憫文接任。她是德國美因茨天主教大學社工系畢業，曾在德國及中國從事社福工作，奉派來台，將傳承「顧媽媽」的精神，繼續用愛照顧畢士大身心障礙院生。
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