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基隆專屬288定期票半月4千人搶購 推自動售票機更方便

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆專屬288定期票半月4千人搶購，交通處再推自動售票機更方便。圖／交通處提供
基隆專屬288定期票半月4千人搶購，交通處再推自動售票機更方便。圖／交通處提供

基隆市公共運輸推出在288定期票，市民只要花288元購票就能在30天內，無限次搭乘市境內台鐵、市公車營運路線車次，推出半月已有4千人購買，民眾及通學學生購買踴躍，交通處今起再推出自動售票機，購買更方便。

市民原可在全家便利商店、台鐵基隆、三坑、八堵、七堵及百福站、悠遊卡線上App，以及東岸廣場1樓臨時據點購買288定期票。

交通處即日起於二信循環站後方的東岸廣場1樓、信二停車場1樓各新設1台自助售票機，除可購買288定期票外，也可透過自助售票機購買定期票及續購基北北桃1200都會通定期票。

交通處長王圳宏說，288定期票可於到期前10日內辦理續購，如果到期日為11月14日，11月5日至14日可續購下一次的定期票，並從11月15日自動起算下一次定期票的30天有效期間。市民朋友搭乘公車上下車刷卡或搭乘火車進出閘門時，螢幕上方會顯示定期票到期日，可多加留意。

王圳宏表示，288定期票紀念版限定卡片熱賣中，可在國光客運基隆站自助售票機（悠遊卡）、蝦皮購物（一卡通）、7-11（愛金卡、icash）及東岸廣場1樓臨時據點購買。民眾完成資料登錄並辦理記名服務後，將可領取交通部公路局補貼購卡的100元儲值金，每人限領1次，歡迎前往指定通路購買。

288定期票上月16日啟用，主要造福在地通勤民眾及通學學生，這是專屬沒有跨縣市基隆通勤、通學的需求，估有上萬人受惠。基隆有很多在地就學、就業人口，會從市區坐公車轉乘到火車站坐火車到五堵、六堵、七堵、八堵等，並未跨出基隆市境到雙北、桃園等地，就適合申請288。

基隆 火車站 公車

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