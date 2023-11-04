影／玩家越線抗議大武崙海禁應開放 謝國樑：表達訴求不罰

今天有百餘立槳玩家串連，到基隆大武崙沙灘海域集體下水抗議「海洋戒嚴」，在警戒線內外來回穿梭，訴求撤除警戒線全面開放海域。市長謝國樑說，大武崙沙灘預計明年度委外經營，如果有明確的委外經營和商業模式，未來會做更多的調整，讓大家更容易與海洋遊玩和共處。

大武崙沙灘海域8月發生1日3人溺水死亡慘劇，市府拉近原有警戒線，上月26日2名立槳男子超越警戒線玩水，警方約談2人，市府表明將依違反發展觀光條例開罰1萬5千元。百餘立槳玩家串連，今天分乘60多艘立槳集體下水抗議「海洋戒嚴」。

謝國樑說，今天有民間團體一早就到大武崙沙灘陳情、抗議，對他們的訴求他充分理解，市府對不守規定的民眾開罰，是依違反觀光發展條例依法開罰，主要目的是為了維護他們的生命安全。

謝國樑表示，今天的陳情抗議消防局有派動力救生艇在警戒線外待命，不希望陳情過程中發生任何意外或損傷，做好保護的工作。

針對今天中華民國開放水域聯盟指基隆是海洋城市，市政府應開放水域，而不是一味限縮。謝國樑對此回應說，「這樣說沒有錯，但這是兩難。」有的水性很好，但有的不諳水性，大武崙沙灘海域有離岸流，一不小心就會發生意外，喪失生命，政府也是很兩難。

謝國樑說，市府會檢討、研議，大武崙沙灘預計明年度委外經營，就像和平島地質公園有委外經營一樣，過去5年來沒有發生溺斃案件，這是未來追求的方向。如有明確的委外經營和商業模式，未來會做更多的調整，讓大家更容易與海洋遊玩和共處。

謝國樑表示，過去大武崙沙灘都沒有經營管理模式，如果遊客不諳水性就容易發生憾事。今天陳情民眾並不是要戲水，只是表達訴求，因此不會有任何處罰。