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基隆1女看海墜10米防波堤摔傷 瑞芳2人迷途獲救下山
基隆市潮境公園今晚有1名女子到海邊看海，不慎摔落約10公尺高防波堤，消防人員架梯救起送醫，身上有多處擦傷；新北市瑞芳區則有1男1女登山迷路，消防人員找到人協助送至登山口自行下山，並無大礙。
基隆市消防局今晚8時10分接獲海巡署通報，潮境公園1名女子摔落防波堤，基隆市消防局第一大隊及中正、信義分隊出動各式救災車輛6部、人員12名前往救援，現場1名年輕女子到潮境公園看海，不慎摔落約10公尺高防波堤。
消防人員使用雙節梯下降進行救援，傷者意識清楚，身體多處擦傷，受困女子救起後送往三軍基隆分院治療。
新北市消防局今晚6點獲報，有1名40歲男性及30歲女性在山區迷路，身上無糧食只有飲用水，各有一件外套。晚間7時，消防人員由哈巴狗岩登山口進入搜尋，晚間8時接觸迷途者，兩人意識清楚，表示休息一下可慢行下山。
消防人員晚間協助帶到登山口，不需就醫，出動金山中隊、瑞芳、瑞亭、九份分隊，共計7車17警消。第六大隊大隊長羅億田表示，登山活動之民眾，應先下載航跡離線地圖，事前了解登山路線，避免單獨上山，在登山過程中迷路，一定要先保持冷靜並判斷當下狀況，立即手機撥打119或112求救。
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