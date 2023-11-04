基隆屋頂限高 將放寬

基隆市潮濕多雨，房屋多老舊，市政府訂定搭建防水屋頂設置規則，但為避免成為加蓋違建，限定屋脊高度1.5公尺，民眾反映高度太低、不夠人性化。市府承諾放寬6樓以上搭建高度至2.1公尺，最快月底前公告實施。

基隆市屋齡超過30年房屋占6成，其中中正、仁愛、七堵區老屋40到50年約占2成，由於限高嚴格，很多住宅加蓋都超過高度，檢舉、糾紛頻傳。

「只有限定1.5公尺，上屋頂要彎腰，我身高170，實在不方便。」一名住在東信路的林姓住戶說，要防水卻嚴格限制，一般成人至少160、170公分高，規定不夠人性化。

議員韓世昱說，接獲很多民眾陳情，因此提案修正「基隆市合法建築物平屋頂搭蓋防漏設施處理規則」，市府回文同意放寬到2.1公尺，搭建意願會更提高，也解決民怨。

都發處說，市府已研擬放寬6樓以上住宅建築物得申請搭建屋頂防漏設施，高度不得超過2.1公尺，預計月底前完成修法程序並公告實施。