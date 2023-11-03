全國300義消幹部聚基隆 前後市長林右昌、謝國樑搏感情

內政部、基隆市消防局、義勇消防總隊今晚在基隆舉辦「全國義勇消防總隊聯繫會報」，內政部長林右昌、市長謝國樑與消防署長蕭煥章到場，感謝全國300多義消正、副總隊長 、義消們救災夥伴長期付出，兩位前後任市長到場，各自和義消逐桌搏感情。

林右昌致詞說，內政部今年辦的全國義勇消防人員體技能交流活動」相當精采成功，特別感謝台灣消防發展與交流協會大力支持活動，榮獲特優的16個隊伍每隊獎金加碼至5萬元，慰勞義消平時協勤與訓練辛勞。

林右昌感謝義消夥伴長期自發性投入救災協勤，是政府最堅強的靠山，未來將持續全力支持民間救災的量能，與義消組織共同守護全民生命財產安全。

市長謝國樑表示，歡迎林部長回娘家，看看基隆的消防團隊，今年中央大力支持更新消防設備，讓消防系統及政策更完備，義消協助消防的救為、救護工作，與民眾生活息息自相關，保障大家的安全，感謝基隆義消總隊長曾紀嚴的付出與努力。

曾紀嚴表示，今天有來自全國的義消正副隊長、總幹事齊聚一堂，今天交流業務經驗，也向消防署反映意見，爭取基層更好的保障。

林右昌除頒贈加菜金，也頒發獎座感謝基隆市義勇消防總隊、基隆市消防局籌辦辛勞，有助內政部明年推動「韌性台灣-強化各類型義消科技訓練與精進裝備中程計畫」，精進義消專業訓練與裝備，提高民間及消防團隊救災量能。