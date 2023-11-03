基隆首座銀髮服務據點愛三路開幕 求職、就業輔導青銀共融

受少子化及人口老化衝擊勞動力短缺，促使銀髮者及高齡者回歸勞動市場，基隆市政府為改善銀髮高齡就業可能面臨到的問題，結合各界資源成立「基隆市銀髮人才服務據點」，今天開幕。社會處長楊玉欣說，提供銀髮求職者就業諮詢、個別化輔導、就業前準備課程、職場實習體驗、徵才活動等多元服務，強化就業動機與能力，媒合重返職場。

「基隆市銀髮人才服務據點」位愛三路9號3樓，市長謝國樑、社會處長楊玉欣、勞動力發展署北基宜花金馬分署副分署長李燕玲、基隆市勞資和諧促進會理事長李學侖等人今天揭牌，提供55歲以上銀髮者及高齡者各項就業諮詢與推介媒合就業，打造基隆更好就業環境。

謝國樑表示，未來國內與基隆都需要更多勞動人力投入就業環境，市府結合各界協力成立銀髮人才服務據點，藉由機制輔導人力資源投入各行業，服務銀髮高齡求職者就業，經媒合訓練後進入勞動市場。市長以社會處推動長照與日照業務為例，歡迎關懷具豐富生命閱歷的民眾參與，用善解的心照顧長者。

採一案到底就業服務，提供銀髮求職者就業諮詢、個別化輔導、就業前準備課程、職場實習體驗、徵才活動等多元服務，強化就業動機與能力，媒合重返職場。另與基隆就業中心合作，運用各項對中高齡者與高齡者，就業獎助及輔助資源，扶助在職場上穩定就業。

楊玉欣表示，銀髮據點兼具開發職場友善廠商，為因應基隆產業結構，據點將積極開發符合在地就業的銀髮職缺，滿足不同類型銀髮求職者需求，開發部份工時或短期工作等多元職缺，以達適才適所。