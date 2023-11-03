基隆這位副處長請假逾月議員批 謝國樑不捨：她罹癌化療

基隆市深美國小上月發生疑似食物中毒案，逾30學生不適就醫，衛生局昨證實檢驗結果無法認定食物中毒。不過，此案引發人事風波，民進黨議員昨砲轟原負責營養午餐的體健科長徐嬿立，升代理副處長，卻在議會開議期間請假1個多月規避監督。市長謝國樑今天不捨說，副處長罹癌正在化療才請假，已告知議員盼體諒病人。

市議會昨天教育業務報告，民進黨團總召張顥瀚批評，發生疑似食物中毒案，教育處長去職，直接負責營養午餐科長是徐嬿立，發生疑似食物中毒後卻高升，議會開議又規避監督。教育處代理處長楊桂杰昨回應，徐的業務由特教科長李上泰負責，不會有停擺問題。

謝國樑今天出席活動時對議員的質疑說明，原體健科長徐嬿立要升教育處副處長，是在深美國小發生疑似食物中毒前就決定要調升，公文都已發出，只是時間巧合發生疑似食物中毒。

謝國樑表示，但因為副處長徐嬿立因為最近罹癌，正在化療中，議會同仁也都知道這一點，因為請假兩周以上，這不是一牛小事，他們很重視這一點，也很詳盡告訴所有議員她的病因及化療所需要時間，盼議會同仁給病人多一點時間，讓身體恢復，就可以回到職場繼續努力。