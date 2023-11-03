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影／基隆免再當哈比人 屋頂搭建防漏限高1.5將放寬至2.1米

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆免再當哈比人，屋頂搭建防漏限高1.5將放寬至2.1米。記者游明煌／攝影
基隆免再當哈比人，屋頂搭建防漏限高1.5將放寬至2.1米。記者游明煌／攝影

基隆潮濕多雨，房子多老舊，市政府訂有搭建防水屋頂設置規則，但為避免成為加蓋違建，限定屋脊高度1.5公尺，民眾反映出入不便得彎腰，議員質疑當「哈比人」嗎？市府已同意放寬6樓以上住宅屋頂搭建防漏設施高度至2.1公尺，最快11月底前公告實施。基隆市屋齡超過30年房屋占6成，實施後對解決漏水是一大福音。

「只有限定1.5公尺，上屋頂要彎著腰進進出出，我身高170，實在太不方便。」一名住在東信路的林姓住戶說，要防水卻嚴格限制，不夠人性化，成人至少160、170公分高，必須要彎著腰進出很累人。

基隆市屋齡超過30年房屋占全市6成，其中中正、仁愛、七堵區老屋40到50年約占2成，由於限高嚴格，實際上很多住宅加蓋都超過高度，致檢舉、糾紛頻傳，住戶也很無奈。

議員韓世昱說，接獲很多民眾映，都要當矮小的哈比人才能進出，他提案修正「基隆市合法建築物平屋頂搭蓋防漏設施處理規則」，市府回文同意放寬到2.1公尺，搭建意願會更提高，也解決民怨。

議員呂美玲表示，桃園、台北市等屋頂最高點都放寬到2.1公尺，應比照放寬。議員張耿輝說，常接獲陳情加蓋遮雨棚但高度不符就被檢舉，區公所也很無奈，應在不影響消防安全情況下放寬。

都發處指出，以前限定高度是為避免民眾以防水為由，行違建之實，任意加蓋當增加房舍空間使用，考量實際狀況將放寬，但如有違規仍會依違建處理。

市政府都發處說，市府已邀相關單位及專業團體研擬放寬6樓以上住宅建築物得申請搭建屋頂防漏設施，高度不得超過2.1公尺，並已完成修正草案提送市府法規審查小組審議，預計11月底前完成修法程序並公告實施。

基隆免再當哈比人，屋頂搭建防漏限高1.5將放寬至2.1米。記者游明煌／攝影
基隆免再當哈比人，屋頂搭建防漏限高1.5將放寬至2.1米。記者游明煌／攝影

基隆 議員 違建

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