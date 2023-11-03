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花蓮志學車站 將增設機車格

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

台鐵花蓮志學火車站鄰近國立東華大學，站前免費停車場車位不足，加上汽機車停放區未分流，每到連假都會出現機車與腳踏車包圍汽車的亂象，停放的廢棄車輛也造成管理困擾。台鐵規畫增設停車空間，機車格從100餘格增為627格，並讓汽機車分流停放，預計明年6、7月建置完成。

志學火車站前提供免費臨時停車空間，畫設汽、機車停車格，連假許多學生搭車返鄉，因機車位不足，常一格擠兩輛車，被笑稱是「志學車站奇觀」，大量廢棄車輛、單車停放也增加管理問題。

台鐵局、國立東華大學及花蓮縣議會副議長徐雪玉等人，日前開志學站停車空間改善工程說明會，解決站前廣場停車亂象，將增設停車場，讓汽車及機車（含腳踏車）停車分流。

台鐵花蓮工務段長李建勳昨說，將於志學站南端位置，規畫增設機車格有627格，一格尺寸為寬100公分、長200公分；提供97格停車位，包含親子車位3格、無障礙車位2格及臨停車位2格，照明路燈有20盞、監視器18支，透過增設停車場與停車車輛分流做法，解決地方連假的停車問題。

車位 台鐵 火車站

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