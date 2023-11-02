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解決機車、腳踏車包圍汽車亂象 花蓮志學車站將增設停車格

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台鐵志學車站鄰近國立東華大學，站前免費停車場車位不足，每到連假時常出現停車亂象。記者王思慧／攝影
台鐵志學車站鄰近國立東華大學，站前免費停車場車位不足，每到連假時常出現停車亂象。記者王思慧／攝影

台鐵花蓮志學火車站鄰近國立東華大學，站前免費停車場車位不足，加上汽機車停放區未分流，每到連假都會出現機車與腳踏車包圍汽車的亂象，停放的廢棄車輛也造成管理困擾。經民代溝通協調，台鐵規畫增設停車空間，機車格從100餘格增為627格，並讓汽機車分流停放。

志學火車站前廣場提供免費臨時停車空間，畫設汽、機車停車格，連假許多學生搭車返鄉，因機車位不足，常一格擠兩輛車，造成停放的汽車被大量機車與腳踏車包圍，被笑稱是「志學車站奇觀」。且停車空間沒有收費管理，大量廢棄車輛、單車停放也增加管理問題。

台鐵局、國立東華大學及花蓮縣議會副議長徐雪玉等人，日前召開志學站停車空間改善工程說明會，解決站前廣場停車亂象，將增設停車場，讓汽車及機車（含腳踏車）停車分流。

台鐵花蓮工務段長李建勳今天指出，將於志學站南端位置，規畫增設機車格有627格，一格尺寸為寬100公分、長200公分；提供97格停車位，包含親子車位3格、無障礙車位2格及臨停車位2格，照明路燈有20盞、監視器18支，透過增設停車場與停車車輛分流做法，解決地方連假的停車問題。

李建勳表示，為避免車輛進出導致回堵，停車空間採不同進出口分流；針對停車場停放廢棄車輛，將由警方協助勸導，預計月底安排會勘，若順利移除，停車場工程將在12月動工，工期為180個工作天，預計明年6、7月建置完成。

徐雪玉表示，志學站停車問題長期是在地民眾關心的事情，感謝台鐵完成規畫及廠商招標程序作業，期待廠商依約完工，嘉惠社區居民及滿足學校師生的停車需求。

東華大學指出，施工期間會加強宣導，要求學生依規定停放車輛，避免亂停車造成用路人不便。

台鐵局、國立東華大學及花蓮縣議會副議長徐雪玉等人，日前召開志學站停車空間改善工程說明會，解決站前廣場停車亂象。圖／東華大學提供
台鐵局、國立東華大學及花蓮縣議會副議長徐雪玉等人，日前召開志學站停車空間改善工程說明會，解決站前廣場停車亂象。圖／東華大學提供

車位 台鐵 停車場 花蓮 火車站 東華大學

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