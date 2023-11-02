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花蓮崙天、明里大橋不通農友須繞道 縣府補貼稻穀運費

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮南區玉里、富里都是知名米鄉，正值二期稻作收割期，縣府考量多條橋梁因地震、颱風受損，提供稻穀運費補貼。圖／富里鄉公所提供
花蓮南區玉里、富里都是知名米鄉，正值二期稻作收割期，縣府考量多條橋梁因地震、颱風受損，提供稻穀運費補貼。圖／富里鄉公所提供

花蓮縣南區重要道路崙天大橋去年918地震受損，日前又因颱風大雨沖毀便道，預計這個月中旬鋼便橋才能通車。正值水稻二期作收割，縣長徐榛蔚視察後，允諾補貼稻穀運費每包60公斤18元，補貼至便道通車為止。

富里鄉長江東成表示，崙天大橋因去年地震受損，必須重建，原有便道被杜蘇芮颱風沖毀，接著又有海葵與小犬颱風來襲，讓秀姑巒溪溪水不退，近日施作鋼便橋，預計15日通車，在通車前，請鄉民改道石平及東里替代道路；此外，鄉內的明里大橋、蚊子洞橋，都因颱風沉陷，還在封閉修復。

南區的玉里、富里都是知名的米鄉，正值水稻二期作收割，因多處橋梁還在搶修，農民必須繞道，增加時間、里程。縣長徐榛蔚1日率農業處長陳淑雯、建設處長鄧子榆，與江東成、卓溪鄉長田桂花、玉里代理鎮長詹秀蔥等人，和蘇花改工程處、第九河川局人員視察南區橋梁及便道工程進度，關心農業運輸情況。

縣府考量崙天大橋、明里大橋不通，影響農作物運輸，同意提供明里、崙天等地區稻穀運費補貼，每包60公斤補貼費用從去年的12元，提高到18元，直到便橋恢復通行為止；徐榛蔚要求相關單位要在確保安全無虞下，盡快搶通便道，讓農民能有安全、便利的交通。

花蓮富里鄉崙天大橋便道日前遭颱風大雨沖毀，還在搶修，預計15日通車。圖／富里鄉公所提供
花蓮富里鄉崙天大橋便道日前遭颱風大雨沖毀，還在搶修，預計15日通車。圖／富里鄉公所提供
花蓮富里鄉崙天大橋便道日前遭颱風大雨沖毀，還在搶修，預計15日通車。圖／富里鄉公所提供
花蓮富里鄉崙天大橋便道日前遭颱風大雨沖毀，還在搶修，預計15日通車。圖／富里鄉公所提供

小犬颱風 徐榛蔚 地震 農民

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