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關山外環道擬規劃戰備跑道 地方盼路廊東移降低影響

中央社／ 台東縣2日電

花東景觀大道工程中的關山外環道，國防部將配合規劃為戰備跑道，引起地方關切，希望將路廊再往東移，降低影響；台東縣府強調支持國防，但希望戰備跑道與道路分開。

公路局規劃「台9線花東縱谷公路安全景觀大道」，其中關山鎮路段規劃外環道繞過市區，國防部將規劃提升為戰備跑道，公路局於10月27日邀集關山鎮長彭成豐和台東縣政府相關人員做說明。

當地國民黨縣議員楊清順今天在台東縣議會縣政總質詢中質詢縣府建設處。他說，國防部規劃的戰備跑道，相關規定尚未與地方溝通，例如限建措施、土地徵收等，地方完全不了解，影響層面如何，民眾充滿焦慮。

楊清順建議，將戰備跑道再往東移，與卑南溪堤防「路堤共構」，一方面不用再徵收土地，一方面堤防也年久失修。

無黨籍縣議員潘貴蘭也表示，國防安全非常重要，地方沒有人反對戰備跑道，但因約定位置就在關山鎮良質米倉，沿著東7線闢建戰備跑道，將有百公頃良田消失，很可惜，所以建議國防部能審慎評估規劃路線戰備跑道往東移，沿著卑南溪畔闢建，減少對良田的傷害。

台東縣政府建設處長蔡勝雄表示，縣府立場是支持國防建設，但反對戰備跑道在路上，也希望國防部能安排和當地民眾溝通。

彭成豐在臉書（Facebook）聲明，並沒有反對國防建設，只是希望讓居民影響降至最低，也請國防部針對未來受影響的範圍及條件，下鄉向民眾講清楚，最重要的就是房屋及農業設施高度的限制及影響等。

國防部 台東 議員

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