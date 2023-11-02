償債夠了！宜蘭議員建議就算「借錢」也要爭取前瞻補助

宜蘭縣政府明年度總預算比今年成長7億餘元，縣議員今天質詢時關切縣府如何運用這筆經費，能否做為爭取前瞻計畫補助的配合款？林錫明議員表示，高雄市前瞻第三期拿到1千多億元補助，宜蘭財政困境已經改善，未來就算借錢當配合款，也要跟中央多爭取一些前瞻計補助。

審計部公布前瞻第三期特別預算審核，中央補助地方政府5358億元，高雄市獨拿1265億元，占四分之一，引起討論。根據宜蘭縣政府統計，民國110年宜蘭向中央爭取到21億元的前瞻計畫補助，其中縣政府配合款1.2億元；去年111年向中央爭取到10億餘元的前瞻計畫補助，縣政府配合款1.72億元。

根據縣政府編列明年的預算顯示，其中9千多萬元配合款，估算要向中央爭取6.5億元的前瞻計畫補助。

對此，縣議員林錫明認為縣府畫地自限，太保守，縣府為了推動重大建設，就算借款當作爭取前瞻計畫的配合款，縣府也該要去借。他與陳玉萍議員都關切，明年總預算約286億元，比今年成長7億餘元，可不可以當做爭取前瞻計畫的配合款？

縣府財政稅務局長盧天龍表示，7億多元來自於統籌分配稅及一般性補助，是統籌統支的運用經費，不是爭取計畫補助的配合款。

林錫明聽了局長答詢後表示，這不就像大水庫一樣，錢流到哪裡去都不知道？若這7億多元能好好的運用做為前瞻配合款，依照比例計算，宜蘭可以向中央爭取近百億元的前瞻計畫補助。

林錫明表示，縣府近年來努力償還向金融單位的借貸，行政院月前已同意解除宜蘭債限管制，如今還錢已經可以了，建議縣府今後就算「借錢」，也要拿出錢做為爭取前瞻計畫的配合款，且財主單位必須讓各局處長知道，未來1年縣政府能有多少財源可做為配合款，鼓勵各局處主動向中央爭取前瞻補助。