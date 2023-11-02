快訊

84公斤變70公斤！侯友宜「漢子變瘦子」 參選後抓空「扒飯」

李克強今火化…習近平偕六常委「三鞠躬」送別、胡錦濤送花圈致哀

台灣之星終結低價4G不限速吃到飽！這2家還有便宜方案月租199起快申辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

償債夠了！宜蘭議員建議就算「借錢」也要爭取前瞻補助

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣議員林錫明（左）質詢財稅局時認為，縣府近年來償還債務已達成果，未來就算借錢做為配合款，也要向中央多爭取前瞻計畫補助。記者戴永華／翻攝縣議會質詢官網
宜蘭縣議員林錫明（左）質詢財稅局時認為，縣府近年來償還債務已達成果，未來就算借錢做為配合款，也要向中央多爭取前瞻計畫補助。記者戴永華／翻攝縣議會質詢官網

宜蘭縣政府明年度總預算比今年成長7億餘元，縣議員今天質詢時關切縣府如何運用這筆經費，能否做為爭取前瞻計畫補助的配合款？林錫明議員表示，高雄市前瞻第三期拿到1千多億元補助，宜蘭財政困境已經改善，未來就算借錢當配合款，也要跟中央多爭取一些前瞻計補助。

審計部公布前瞻第三期特別預算審核，中央補助地方政府5358億元，高雄市獨拿1265億元，占四分之一，引起討論。根據宜蘭縣政府統計，民國110年宜蘭向中央爭取到21億元的前瞻計畫補助，其中縣政府配合款1.2億元；去年111年向中央爭取到10億餘元的前瞻計畫補助，縣政府配合款1.72億元。

根據縣政府編列明年的預算顯示，其中9千多萬元配合款，估算要向中央爭取6.5億元的前瞻計畫補助。

對此，縣議員林錫明認為縣府畫地自限，太保守，縣府為了推動重大建設，就算借款當作爭取前瞻計畫的配合款，縣府也該要去借。他與陳玉萍議員都關切，明年總預算約286億元，比今年成長7億餘元，可不可以當做爭取前瞻計畫的配合款？

縣府財政稅務局長盧天龍表示，7億多元來自於統籌分配稅及一般性補助，是統籌統支的運用經費，不是爭取計畫補助的配合款。

林錫明聽了局長答詢後表示，這不就像大水庫一樣，錢流到哪裡去都不知道？若這7億多元能好好的運用做為前瞻配合款，依照比例計算，宜蘭可以向中央爭取近百億元的前瞻計畫補助。

林錫明表示，縣府近年來努力償還向金融單位的借貸，行政院月前已同意解除宜蘭債限管制，如今還錢已經可以了，建議縣府今後就算「借錢」，也要拿出錢做為爭取前瞻計畫的配合款，且財主單位必須讓各局處長知道，未來1年縣政府能有多少財源可做為配合款，鼓勵各局處主動向中央爭取前瞻補助。

宜蘭 議員 高雄市

延伸閱讀

驚喜！飛旋海豚現蹤高雄海域 靠近船身跳起翻滾「好可愛」

未來天氣2大重點 賈新興：下周一晚至周二留意較大雨勢

宜蘭3鄉信賴台灣之友會 賴清德談國家希望工程

宜蘭也爆買個資！2被告「熱心幫忙」郭台銘連署 不當取得200筆個資

相關新聞

償債夠了！宜蘭議員建議就算「借錢」也要爭取前瞻補助

宜蘭縣政府明年度總預算比今年成長7億餘元，縣議員今天質詢時關切縣府如何運用這筆經費，能否做為爭取前瞻計畫補助的配合款？林...

部落反對！東44線道路工程款泡湯 議員轟縣府決策草率

台東縣府為紓解富岡路段交通壅塞闢建東44線道路，動工後因加路蘭部落反對喊卡，縣府只好與廠商中止契約、歸返徵收土地，近2億...

花一年完成一幅畫 台東27歲李洋有顆老靈魂專攻漆畫

中國傳統漆畫具有悠久歷史，台東市民李洋在大陸出生，高中後來台求學及定居，大學選讀美術系專攻漆畫，無論是風景或人物描畫筆觸...

亞洲首座 花蓮有機農業研究中心揭牌

花蓮區農業改良場成立「有機農業研究中心」，昨天正式揭牌啟用，是全世界第5座、亞洲第1座有機農業研究機構，未來除了研究有機...

宜蘭新轉運站停車場 機車道未防滑

宜蘭新轉運站耗資5億2400萬元興建，今年10月28日運轉至今不到一周，有民眾批評地下停車場地面沒有防滑，人車容易摔倒，...

基隆增設監視器 今年拚1500支

基隆市今年設監視器改變以往統一採購模式，為延伸犯罪偵防觸角，改由補助里鄰裝設監視器，每支2000元，一般民眾也可申請，要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。