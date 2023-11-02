5國10名石雕藝術家創作 融入花蓮成新地景

花蓮素有石頭的故鄉美譽，2023花蓮國際石雕藝術季共有5國10名石雕藝術家完成10件大型石雕創作，其中作品「心靈與物質」放置富里火車站前，也成為當地最新的地景。

花蓮擁有豐富礦脈及活絡的石材產業，石藝更是花蓮重要產業政策，1995年民間與花蓮縣文化局發起興辦「國際石雕藝術季」活動，28年來已累積170件大型作品，分置於花東海岸與縱谷，石雕藝術成就了花蓮獨特的在地藝術。

「2023花蓮國際石雕藝術季」創作營邀請5個國家10名雕塑家駐地創作1個月，共完成大型石雕作品10件，11月開始陸續吊運安裝，融入花蓮5處設置點成為新地景。

其中，法國石雕藝術家查伯萊斯（Jean-PaulChablais）作品「心靈與物質」放置在富里火車站前公園草地，鄉長江東成表示，鄉內藝文活動較為不足，期待透過各類講座活動、展覽，讓民眾有機會參加各類藝文活動、提升文化氣息，更期盼藉由設置的石雕作品，吸引更多旅客來富里遊玩，帶動觀光產業發展。

白大理石雕藝術品與車站建築相互呼應，讓來訪的旅客走出站有煥然一新感受，還能洗滌平日疲憊心靈，更能凸顯作品意義，期待旅人繁忙的腳步在作品前停歇，展開與心靈的對話。

查伯萊斯的作品曾獲得許多獎項，例如2018年中國蕪湖第7屆「劉開渠獎」榮獲銀獎。查伯萊斯說，「心靈與物質」由2個物件組成，前方的半月形球體是心靈，後方高達3公尺的立面則象徵物質。後者鑿出向下水滴狀的縫隙，象徵人類剛出生時都是孤獨的，必須穿越這扇門來到世間，再一步步往前走，走向生命中的每一個進程。

除查伯萊斯作品放置富里火車站前，花蓮縣文化局說明，保加利亞藝術家米艾洛娃（Albena Mihaylova）作品「門」，則設置於太魯閣布洛灣管理站，其他藝術家的作品放置在花東縱谷鳳林遊憩區、美崙濱海公園以及七星潭風景區， 10件作品於11月1日至11月8日陸續融入全縣各風景區，歡迎民眾前往觀賞。