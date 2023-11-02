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基隆增設監視器 今年拚1500支

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市今年設監視器改變以往統一採購模式，為延伸犯罪偵防觸角，改由補助里鄰裝設監視器，每支2000元，一般民眾也可申請，要建構「蜂巢網」監視器。議員憂加重里長負擔，且機型不一樣，恐造成後續調閱不便。民政處說，今年目標裝1500支，只要記錄儲存卡正常，都可調閱使用。

議會昨安排民政處業務報告，議員張顥瀚質詢指警政和民政系統都有裝設監視器，擔心造成民眾混淆，其次，將裝設監視器責任加諸在里長肩上，壓力沉重，要先負擔費用再拿單據申請，也會影響意願。

議員宋瑋莉說，市長謝國樑上任後在巷弄增設監視器，立意很好，卻怕里鄰各自買的機型不一致，建議統一發包較好。議員俞叄發建議，申請時可再補助增加探照燈項目，和監視器結合發揮更大功能。

民政處長張淵翔回應，里鄰補助監視器計畫，主要是守望鄰里巷弄治安及清潔，今年動用預備金，預計裝設1500支，明年再擴大，盼成為「蜂巢網」巷弄監視器，不用纜線，不影響天際視野，一般民眾也可提申請，不限里鄰長，但有條件限制，鏡頭不能對私人目的使用。

議長童子瑋說，監視器如何裝設有爭議，建議市府依議員意見調整，例如增加探照燈等意見，都值得納入參考。

民政處說明，每案補助2000元，裝設地點要經區公所、警方、里長、里幹事會勘。10月至今累計申請516件，目前已會勘260件，同意裝設246件，完成裝設有5具。

監視器 議員 探照燈

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