宜蘭新轉運站停車場 機車道未防滑

宜蘭新轉運站耗資5億2400萬元興建，今年10月28日運轉至今不到一周，有民眾批評地下停車場地面沒有防滑，人車容易摔倒，近期連日多雨，就有不少騎士摔車。縣府交通處表示，已在進入停車場的機車道鋪上止滑材料應急，後續會研議如何補強。

民眾在臉書社團「宜蘭知識+」上抱怨，新轉運站通往地下一樓機車停車場的車道，雨天時極度濕滑，人走過去都會滑倒，遑論機車騎士，已經有多人摔車。多位網友熱烈響應，有苦主現身說法，貼出受傷照片，批評工程設計有問題，地下停車場甚至有積水；有民眾表示，相關單位僅貼出公告「限速5公里」，根本沒有改善的意思。

縣府交通處回應，已派人應急處理，先在最多騎士摔車的機車道彎道到收費閘門前，鋪上止滑材料、甲基丙烯酸甲酯應急；「限速5公里」告示是希望提醒民眾減速慢行，不是真的時速限制，也不會有相關執法機制，縣府會再與業者協調是否改換其他提醒方式。

交通處表示，原先鋪設地下停車場路面材料時，預設是室內停車場，未選擇遇雨時防滑性更強的材料；地下停車場沒有積水問題，但下雨時人、車進入會帶入雨衣、輪胎上的水分，路面因此濕滑，這是先前較未考慮到的情況，目前正在討論、測試後續的防滑補強。