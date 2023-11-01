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花蓮高寮、崙天便橋損毀封閉 縣府補貼稻穀運費

中央社／ 花蓮縣1日電

受之前接連颱風影響，花蓮玉里鎮高寮及富里鄉崙天便橋損毀封閉，導致稻農必須繞道繳售稻穀，花蓮縣政府比照去年0918震災運費補貼模式，在便橋未恢復通行前，給予運費補貼。

花蓮縣政府農業處今天發布訊息表示，杜蘇芮、海葵、小犬颱風影響，高寮、崙天便道仍在修復中，南區玉里、富里稻作將進入二期收穫期，農友繳售稻穀須繞道而行，成本增加。

為保障農友權益，花蓮縣政府將輔導玉溪地區農會及富里鄉農會比照去年0918震災運費補貼計畫，對於玉里鎮河東地區每包乾穀100台斤運費補貼新台幣18元；富里鄉同樣考量明里橋未通行，農友繞道里程增加，明里、崙天等地區補貼從去年12元提高到18元，運費補貼至便橋恢復通行。

縣長徐榛蔚表示，縣府採取各項措施做農友的最大靠山，包括農民職災保險全額補助，農民無負擔，保障農民生活的安全；農產業保險保費自113年度起，保費補助比例從10%提高至20%，鼓勵農民投保，保障農民的收益。

為友善生產環境，降低農友經營成本，鼓勵農友使用國產有機質肥料，花蓮縣政府除實施多年的資材補助計畫外，明年將對於農業部「國產有機質肥料」每公斤2元的補助，再加碼補助每公斤1元。

此外，縣府爭取農業天然災害救助，協助受災農友降低損失、儘早復耕復建，今年截至10月，辦理1月下旬寒流、2至3月乾旱、杜蘇芮颱風、海葵颱風等農業天然災害現金救助工作，已核撥現金救助約6066萬元，救助農戶數686戶、救助面積1207公頃；邀集花蓮區農改場、農糧署東區分署組勘災小組全面及持續勘查，已陸續公告7次現金救助、33項作物，累計辦理72項次勘災工作。

花蓮 農民 小犬颱風

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