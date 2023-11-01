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連假期間停車位不足亂象 台鐵志學站將增闢車位

中央社／ 花蓮縣1日電

台鐵花蓮志學站鄰近大學學區，站前免費停車場每到連假常發生車位不足、機車包圍汽車的狀況。經民代協調，台鐵同意將增設停車空間，汽、機車分流停放。

志學火車站前廣場免費提供民眾臨停空間，雖有劃設停車格，但連假期間停車需求大，停車空間無法負荷，呈現車位、車道停滿車的亂象，也因沒有收費管理，遭停放廢棄車輛、單車等造成台鐵管理困擾。

台鐵局、國立東華大學及花蓮縣副議長徐雪玉等人，昨召開志學站停車空間改善工程說明會。台鐵花蓮工務段長李建勳今天接受中央社記者採訪指出，志學站前廣場規劃自小客車停車格，提供97格停車位，包含親子車位3格、無障礙車位2格及臨停車位2格。

李建勳指出，車站南側增設機踏車停車場，提供627格停車格供機車或腳踏車停放，2處停車空間採進出分流，避免車輛回堵。

李建勳表示，因停車場仍有廢棄車輛停放，將由警方協助勸導，預計11月底安排相關單位會勘，若順利移除，站前停車場工程即可於12月動工，工期為180個工作天。

徐雪玉表示，期待工程如期完工，解決當地居民及學生停車需求。東華大學指出，感謝台鐵局協助處理長期停車問題，施工期間會加強宣導，要求學生依規定停放車輛，避免衍生停車亂象造成用路人不便。

台鐵 停車場 花蓮

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