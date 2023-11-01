快訊

上課請假慶生成潭邊亡魂…14歲少年溺斃 父激動抓同學脖子質問

抗議加薩「種族滅絕」 聯合國高官退休函籲終結以色列國

民進黨不分區立委名單 15日中執會後公布

基隆殯葬所挨批環境髒、入斂品質降 清潔將重招標改善

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆殯葬所挨批環境髒、入斂品質降，清潔將重招標改善。圖／讀者提供
基隆殯葬所挨批環境髒、入斂品質降，清潔將重招標改善。圖／讀者提供

基隆市政府民政處今天在議會業務報告，多名議員批評基隆市殯葬管所的清潔維護管理欠佳，家祭室、禮廳及廁都很髒亂，尤其入殮服務品質也降低。民政處長張淵翔表示，今年將清潔工作外包，但有很多缺失，明年將重新招標更換業者改善，至於入斂內容則是比照雙北。

市議員林旻勳說，入斂服務品質降低，門面也有待加強，很多外地人來基隆緬懷先人時，發現廁所清潔很髒，家祭室也很亂，服務要更優化，原本好的服務不應取消，要留下來，人不夠就採委託方式外包。

市議員連恩典表示，殯葬所過去有很多缺失，自今年7月起，為往生者準備庫錢及蓮花、元寶等陪葬品，將大體入殮前的處理取消，引起民眾抱怨。他陪伴很多里民最後一段路，也發現入斂室前書寫的空間不夠友善，要有一個休息的停等區。人力不足建議可以委外或與法院更生合作維護清潔。

張淵翔說，殯葬管理所處理基隆、新北鄰近地區民眾案件，7月時忍痛比照雙北，大斂過程中取消為往生者準備庫錢及蓮花、元寶等陪葬品，主要因為人力不足，因此決定比照雙北作法，改由葬儀社或家屬準備。

張淵翔表示，殯葬所部分的工作，低價委外清潔公司導致環境不好，未來將改善，已加裝冷氣，部分禮廳已改善。

張淵翔說，殯葬所每年受理進館的亡者遞增，從2020年的3880人迅速增加，到今年截至9月有4393人，預估全年超過5500人，相關設備、空調機具及工作人員幾乎滿載。

基隆殯葬所挨批環境髒、入斂品質降，清潔將重招標改善。圖／讀者提供
基隆殯葬所挨批環境髒、入斂品質降，清潔將重招標改善。圖／讀者提供

基隆 張淵翔 議員

延伸閱讀

基隆建里鄰「蜂巢網」監視器 一般民眾申請每支補助2千

基隆檢調警動員 搜索郭台銘基隆市連署總部和各連署站

獨／日本首相曾祖父也在此開過店！基隆「洋城、米塔烘焙」開業10年突傳歇業

影／基隆往台北通勤遲到罵翻 500箱啤酒環局無法清塞爆

相關新聞

宜蘭新轉運站挨批停車場車道太滑 縣府：已做應急止滑

宜蘭新轉運站耗資5億2400萬元興建，今年10月28日運轉至今不到一周，有民眾批評地下停車場地面沒有防滑，人車容易摔倒，...

基隆殯葬所挨批環境髒、入斂品質降 清潔將重招標改善

基隆市政府民政處今天在議會業務報告，多名議員批評基隆市殯葬管所的清潔維護管理欠佳，家祭室、禮廳及廁都很髒亂，尤其入殮服務...

花蓮農改場長交接 副場長楊大吉升任場長

花蓮區農業改良場今天舉行新舊任場長交接典禮，場長杜麗華接任農業部動植物防疫檢疫署副署長，新場長楊大吉為副場長調升，繼續帶...

亞洲首座有機農業研究中心揭牌 搭起國內外技術橋梁

花蓮區農業改良場成立「有機農業研究中心」，今天正式揭牌啟用，是全世界第五座、亞洲第一座有機農業研究機構，未來除了培育有機...

基隆建里鄰「蜂巢網」監視器 一般民眾申請每支補助2千

基隆市今年設監視器改變以前統一採購作法，為延伸犯罪偵防觸角及達到預防亂丟垃圾降低髒亂事件，改由補助里鄰裝設監視器，每支1...

大貨車啤酒掉滿地 車流動彈不得...緊急調撥車道應急

李姓男子駕駛曳引大貨車載運酒類，今早6點多行經基隆市基金一路時，貨櫃右側掀開，大量台灣啤汽紙箱掉落路面，堵住車道，讓許多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。