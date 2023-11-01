基隆殯葬所挨批環境髒、入斂品質降 清潔將重招標改善

基隆市政府民政處今天在議會業務報告，多名議員批評基隆市殯葬管所的清潔維護管理欠佳，家祭室、禮廳及廁都很髒亂，尤其入殮服務品質也降低。民政處長張淵翔表示，今年將清潔工作外包，但有很多缺失，明年將重新招標更換業者改善，至於入斂內容則是比照雙北。

市議員林旻勳說，入斂服務品質降低，門面也有待加強，很多外地人來基隆緬懷先人時，發現廁所清潔很髒，家祭室也很亂，服務要更優化，原本好的服務不應取消，要留下來，人不夠就採委託方式外包。

市議員連恩典表示，殯葬所過去有很多缺失，自今年7月起，為往生者準備庫錢及蓮花、元寶等陪葬品，將大體入殮前的處理取消，引起民眾抱怨。他陪伴很多里民最後一段路，也發現入斂室前書寫的空間不夠友善，要有一個休息的停等區。人力不足建議可以委外或與法院更生合作維護清潔。

張淵翔說，殯葬管理所處理基隆、新北鄰近地區民眾案件，7月時忍痛比照雙北，大斂過程中取消為往生者準備庫錢及蓮花、元寶等陪葬品，主要因為人力不足，因此決定比照雙北作法，改由葬儀社或家屬準備。

張淵翔表示，殯葬所部分的工作，低價委外清潔公司導致環境不好，未來將改善，已加裝冷氣，部分禮廳已改善。