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基隆建里鄰「蜂巢網」監視器 一般民眾申請每支補助2千

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆要建構里鄰「蜂巢網」監視器，一般民眾可申請，每支補助2千，在議會引發討論。記者游明煌／攝影
基隆要建構里鄰「蜂巢網」監視器，一般民眾可申請，每支補助2千，在議會引發討論。記者游明煌／攝影

基隆市今年設監視器改變以前統一採購作法，為延伸犯罪偵防觸角及達到預防亂丟垃圾降低髒亂事件，改由補助里鄰裝設監視器，每支1200元，補重要路口、巷弄監視器密度不足，一般民眾都可申請，要建構「蜂巢網」監視器。議員擔心加重里長負擔，且機型都不一樣調閱不便。民政處說，今年目標裝1500支，只要記錄儲存卡可用，未來都可調閱使用。

議員張顥瀚今天在議會民政處業務報告說，警政系統和民政系統都有裝設監視器，擔心造成民眾的混淆，其次，把裝設監視器的責任加諸在里長的身上，大的里就壓力很大，要先負擔費用再拿單據申請，影響意願。

議員宋瑋莉則說，很多早期監視器都損壞，新市長謝國樑上任要在巷弄多裝監視器很好，但怕各里自己買機型沒有統一，建議統一發包比較好。議員俞叄發建議，申請時可再補助增加探照燈項目，和監視器結合發揮更大功能。

議員何淑萍說，各里自己採購再申請，各個品牌會不會相容，以後如何維修，補助2000元的方式擔心以後維管困難。議員秦鉦建議，因各里在巷弄申裝設監視器，還是要拉線，建議與中華電信地下纜線合作，可隨時檢修，減少管理上的缺失。

民政處長張淵翔表示，里鄰補助監視器計畫，主要配合鄰里巷弄治安及清潔，今年動用預備金，預計裝設1500支，明年再擴大，盼成為「蜂巢網」巷弄監視器，不用纜線，不會影響天空，一般民眾都可提出申請，不限里鄰長，但有條件限制，鏡頭不能對著私人目的來使用。

議長童子瑋說，監視器如何裝設有爭議，建議市府依議員的意見調整，比如增加探照燈等意見很好應納入參考。

民政處說，每案補助2000元，裝設地點要經區公所、警方、里長、里幹事等會勘。10月至今，已申請516件，目前已經會勘260件，同意裝設246件，已完成5具裝設。

基隆要建構里鄰「蜂巢網」監視器，一般民眾可申請，每支補助2千，在議會引發討論。記者游明煌／攝影
基隆要建構里鄰「蜂巢網」監視器，一般民眾可申請，每支補助2千，在議會引發討論。記者游明煌／攝影
基隆要建構里鄰「蜂巢網」監視器，一般民眾可申請，每支補助2千，在議會引發討論。記者游明煌／攝影
基隆要建構里鄰「蜂巢網」監視器，一般民眾可申請，每支補助2千，在議會引發討論。記者游明煌／攝影
基隆要建構里鄰「蜂巢網」監視器，一般民眾可申請，每支補助2千，在議會引發討論。記者游明煌／攝影
基隆要建構里鄰「蜂巢網」監視器，一般民眾可申請，每支補助2千，在議會引發討論。記者游明煌／攝影

監視器 議員

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