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大貨車啤酒掉滿地 車流動彈不得...緊急調撥車道應急
李姓男子駕駛曳引大貨車載運酒類，今早6點多行經基隆市基金一路時，貨櫃右側掀開，大量台灣啤汽紙箱掉落路面，堵住車道，讓許多通勤、通學者擔心遲到，急得跳腳。 警方一度調撥車道因應，市府交通處也請客運業者加發臨時區間車。基金一路在上午9點半排除貨物，恢復正常通車。
40歲李姓男子今早6點18分駕駛大貨車，沿基金一路由萬里往市區方向行駛，經過麥金路口前，貨櫃右側突然掀開，大量裝著啤酒的紙箱掉落路面。
事故發生時，後方車流動彈不得。警方實施對撥車道，引導往市區車輛改走對向內側車道。大貨車駛離現場後，因貨物占用車道，內側車道僅容小車通行，國光客運等大型車輛仍卡在路上。到了7點左右，基金一路市區往萬里方向車流量口，許多車輛要從基金一路匝道上國道3號，警方結束調撥管制。
基隆市政府交通處表示，意外事故發生後，警察局、環保局與交通處立即成立應變小組，現場加派警力維持交通，環保局也派員協助業者清運。萬里往市區方向客運因事故誤點，交通處聯絡客運業者在國家新城站，加發臨時區間車，疏運事故地點後方站牌旅客。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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