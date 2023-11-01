影／基隆往台北通勤遲到罵翻 500箱啤酒環局無法清塞爆

基隆市國道三號基金交流道附近基金一路的石皮瀨圓環站牌，今天上午6點半時，有一輛載運啤酒的貨車，因車門未關妥，5百多箱啤酒散落一地，阻礙交通，導致交通安樂區上下交流道塞爆。麥金路往台北通勤民眾等嘸國道客運全都罵翻：「害我們都遲到了」。

5百多箱啤酒散落基金一路往麥金路方向的公車站牌前，自上午6點半散落一地。據民眾表示，並未發生車禍，而是鋁瓶裝的台灣啤酒自車上滾下車，後方車流全都堵死，到上午9時車流已順暢，只有一點小堵。

警方調查，該貨車疑似車門沒有關妥，在基金一路一處彎道，500多箱鋁瓶裝啤酒散落道路，除加強交通疏導，現場也依道路交通管理處罰條例，處3千到1萬8千元罰鍰。

民眾納悶為何啤酒很久都沒有清，讓車流一直卡住，基隆市環保局據報也趕至現場要清除，但貨運業者表示要自己清，也不同意民眾自取。警方說，如果在高速公路、警方可以強制排除、排除費用再找的司機收取、同時可以連續裁罰，一般道路沒有這個規定。目前業者自行搬運，預計上午11時前搬完。

據了解，該貨車是從新竹到送酒到基隆的一處大賣場。市府交通處長王圳宏表示，早上發生時，立即由警察局及環保局與交通處成立應變小組，現場加派警力交維，環保局協助，安樂區公所協助發布訊息，交通處協請業者於國家新城加發臨時區間車，緊急疏運。

上到9點前基金一路僅一線車道可緩慢通行，造成麥金路、基金一路、樂利路等周遭道路上下交流道全都堵死，國道客運、市公車全都「塞到爆」，通勤民眾、學生罵翻。

國光客運金山站長蔡耀堂表示，上午6點半，石皮瀨站牌前聯結車載貨物、全部散落一地、全線大車無法通行，大部分車子都被堵死，多數是要上高速公路車流。

據一名塞車市公車上的民眾說，很多學生索性下車用走了還比較快。一名坐9026要去台北的通勤女子說，連動都不能動，肯定遲到了。

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