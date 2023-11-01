果農配合檢疫 關切鳳梨釋迦銷陸

台東縣政府全力推動鳳梨釋迦年底重啟輸陸，縣長饒慶鈴表示，鳳梨釋迦輸陸與政治無關，赴陸商談通路後可望透過天津港，讓釋迦銷售大陸北方市場，然目前尚有3分之2面積釋迦尚未取得產銷履歷、提出藥檢者亦少，盼農民配合及第3方驗證單位幫忙。

台東縣府9月底送交41家包裝廠、787名農友、1423公頃釋迦果園等相關資料給大陸審查，結果尚未出爐，縣府樂觀期待12月產季時如期輸陸，昨上午邀農民開說明會，農業處說明進度及農民配合事項。

農業處長許家豪指出，目前僅525公頃農地取得產銷履歷，另約898公頃申請中，鼓勵農民在果品成熟後盡快完成驗證及程序，另藥檢部分僅112人附上農藥殘留檢測，尚有600餘人未提出，呼籲農民配合辦理。

饒慶鈴表示，過去因有害生物量太多才暫停輸陸，台東提高自我要求後，「只要不更改過去防疫規範，應該沒問題」。

饒慶鈴說，過去釋迦送至廣東省江南果菜批發市場，最遠行銷至上海，這次去北京拜會，參觀最新的大興港保稅區，未來可望透過天津港往北運送，開拓對較高甜度果實有興趣的北方市場。

對於農民關切年底台灣大選是否影響台東鳳梨釋迦輸陸，饒慶鈴說，鳳梨釋迦輸陸與政治無關，縣府全力提高品質，達到標準應可以輸陸。