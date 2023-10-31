花蓮縣議長與議員爆口角關麥 藍營黨部抗議漠視原住民

花蓮縣議會第20屆第2次定期大會昨天開議，上午議長張峻與議員笛布斯‧顗賚意見相左，雙方一度爆發口角，由於另名議員舉手要發言，張峻關閉笛布斯‧顗賚麥克風。此舉引起國民黨花蓮縣黨部抗議，認為是漠視原住民的聲音，張峻在臉書上傳事件始末影片反駁，並表達遺憾。

這起事件發生在昨天上午臨時動議上， 因追加減預算先前被包裹式退回，笛布斯‧顗賚詢問縣議會法制主任余玉琳，質疑連實質審查的機會都沒有，就被包裹退回，擔心預算過不了而無法執行，經費都要退還給中央，對於未來中央補助款對花蓮縣的核定，會有重大影響。

這時張峻出聲制止，認為笛布斯‧顗賚不尊重、糟蹋議會，表示程序上都沒有問題，反而是該追加減預算有錯誤才退回修正。雙方你一言我一語爆發口角，議員林源富舉手要發言，張峻基於維持議場秩序，便請音控室把笛布斯‧顗賚的麥克風關掉。

國民黨花蓮縣議會黨團指出，議長因為與議員意見相左，悍然下令關閉議員麥克風，黨團為了捍衛民主議會言論自由，堅決反對在民主大殿堂的縣議會，有這種不尊重議員問政權，甚至幾乎是獨裁式作風，質疑議長是漠視原住民的聲音。

張峻在臉書發文，指出國民黨團刻意挑起族群意識，認為大可不必，也深深不以為然，自己出生於光復鄉，光復鄉就是一個原住民大於漢人的行政區，豈會漠視原住民的權益，政治操作應該有所節制，適可而止。