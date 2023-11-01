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基隆共享運具 明年9月推出

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

雙北推行公共自行車YouBike多年，基隆遲遲沒有共享運具，交通處昨說，為建構環保及友善運輸環境，規畫自明年9月起，分年分期推動低碳共享運具，範圍包含電動機車、自行車及電動汽車，將循法定程序，尋找具資格且有意願的業者推動，沒有限定特定系統廠商。

交通處長王圳宏說，基隆、台北、新北及桃園4市是密不可分生活圈，其他3市已設置共享自行車，也是1200通勤月票的公共運具之一。交通處考量基隆自行車道路網逐漸成形，市府今年啟動共享自行車評估及規畫案，補足大眾運輸最後一哩路。

交通處規畫自明年9月起，分年分期逐步推動低碳共享運具政策，範圍包含共享電動機車、共享自行車（含輔助電動型）及共享電動汽車。

王圳宏說，初步規畫在3處大專院校及基隆市區設置據點，以基隆火車站與城際轉運站為起點，基隆河沿岸、和平島、海科館、外木山等也將納入。

基隆 自行車 電動機車

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