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花蓮千年玻璃珠解謎 源自南印度

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮縣秀林鄉崇德考古遺址出土，距今約千餘年的一粒紅色玻璃珠，去年10月被送往美國芝加哥菲爾德自然史博物館（Field Museum）實驗室分析。歷經1年研究，終於揭開身世之謎，原來是來自南亞印度一帶的文物，飄洋過海被交易到台灣，可說是史前貿易版圖新發現，將以主題策展介紹身分來源。

崇德遺址位於立霧溪河口左岸河階台地，是全台第一個發現有金器、墓葬遺跡的考古遺址，距今約1300年，屬十三行文化普洛灣類型。

花蓮縣文化局2016年先後在崇德遺址考古試掘，出土千年前完整且精美紋飾的陶罐、獸骨、各式石器及玻璃珠，其中一顆長5.87公釐、直徑7.5公釐、穿孔直徑3.34公釐，小巧玲瓏的紅色玻璃珠，經判定約為距今1000多年前的鐵器時代中期，典藏在考古博物館。

文化局長吳勁毅表示，本來以為玻璃珠來自東南亞，不過依材質、化學成分及燒製技術，有類似相同成分出土的物品均來自印度南方，代表當時史前貿易途徑幅度廣闊，從印度南方依照海路一路到台灣，可說是花蓮史前貿易途徑新發現。

吳勁毅研判，紅色玻璃珠使用目的為裝飾，且價格昂貴，才能從南亞海運到台灣販售，未來若遇到類似的玻璃珠，將持續爭取經費鑑定，拼湊花蓮史前貿易版圖。玻璃珠已回到考古博物館，將以主題策展方式，呈現身分來源與相關資料，重新訴說玻璃珠背後的故事。

考古 花蓮 遺址

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