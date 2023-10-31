年底選舉紛擾讓釋迦輸陸增變數？ 饒慶鈴：與政治無關

台東縣政府努力今年底讓鳳梨釋迦重啟輸入大陸之門，縣長饒慶鈴表示，日前赴大陸商談通路，可望未來透過天津港讓釋迦擴大銷售至北方市場，鳳梨釋迦的出口與政治無關。不過縣府也提醒，目前尚有三分之二（約898公頃）面積釋迦尚未取得產銷履歷、提出藥檢者是少數，盼農民配合及第3方驗證單位幫忙，以利後續作業。

9月底台東縣府送交41家包裝廠、787名農友、1423公頃等相關資料給大陸審查，結果尚未出爐，縣府樂觀期待在12月產季時如期輸陸。今天上午縣府邀集農民召開說明會，農業處說明進度及需要農民配合事項。

農業處長許家豪指出，僅525公頃農地取得產銷履歷，另約898公頃申請中，鼓勵農民在果品成熟後盡快完成驗證及程序；藥檢部分僅112人附上農藥殘留檢測，尚有600多人未提出，也要請農民自力自強配合辦理。

會後饒慶鈴受訪表示，過去是有害生物量太多才暫停出口，在台東提高自我要求後，「只要不更改過去防疫規範，我們認為應該沒問題」。過去釋迦送至廣東省的江南果菜批發市場，最遠行銷至上海，這次去北京拜會，參觀最新的大興港保稅區，未來可望透過天津港往北運送，開拓對於較高甜度果實有興趣的北方市場。