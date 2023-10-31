太魯閣白楊步道土石崩塌 僅開放至第一景觀台

太魯閣國家公園白楊步道第四隧道上月因海葵颱風災損，坍方點才搶通，30日凌晨再度發生土石崩塌，目前步道只開放至第一景觀台，修復時間仍無法估計。

太魯閣國家管理處天祥管理站主任高佽今天接受中央社記者採訪指出，白楊步道第四隧道西口30日凌晨發生土石崩塌，目前步道僅開放至第一景觀台，約950公尺處，後續搶修進度仍待工程人員評估。

高佽表示，第四隧道西口崩塌土石為大塊石塊，推測可能因風化嚴重，隧道西口上方崩塌，幾乎封住隧道。

高佽表示，今早派員勘災，隧道高度超過2公尺、寬度約3公尺，因掉落石塊面積大，隧道能容納的推土機也無法推動，且目前崩塌處狀況還不穩定，將邀專家學者研議清理方式，詳細通行時間仍待評估。

白楊步道全長2.1公里，沿線共有7處隧道，自台電施工道演變而來，路徑大致平坦好走，是著名旅遊景點。