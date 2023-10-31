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幼兒園老師遭指控打女童 基隆市府查無不當對待

中央社／ 基隆31日電

基隆1名家長在7月間指控，女兒從幼兒園帶回家後臀部出現2條不明紅腫傷痕，女童說是被老師持小棍子打，經教育處調查後，認定未有不當管教及不當對待的違法行為。

女童父親7月間接受媒體訪問表示，園方監視器不是有死角，就是畫面不清楚，他看完監視器發現疑點，女兒的教室關閉電燈後完全看不見，午休時老師會帶著手電筒查看，而疑似動手的這名老師，過程中卻一度關閉手電筒，另有一說女兒是在廁所被老師打。

基隆市政府教育處今天表示，得知消息後立即要求園方保存當天監視器畫面，並依教保相關人員違法事件調查處理辦法，在2天內召開認定審查小組會議，並組成調查小組入園調查。

教育處指出，經查看警方備份的當天幼兒園教室、廁所前及門口的監視器錄影畫面，這名女童與老師共同處於監視器死角的時間最長約1分30秒，而女童再次出現於畫面時狀態並無異常。

教育處指出，午休時間監視器畫面微暗和全暗場景中，經詢問2名導師表示，當下會分別在教室對角寫聯絡簿，時間約15分鐘至20分鐘，所使用的照明為小燈非手電筒，此外，在接近放學時女童仍雀躍跳著讓老師協助整理衣褲、穿上外套，沒有出現痛苦或哭泣。

教育處指出，另從同班幼兒訪談中，其他幼兒都表示沒看見老師打屁股，也未見教室有小棍子等情形，因此調查結果未有不當管教及不當對待的違法行為。

教育處表示，後續已協助園方申請辦理輔導計畫，持續加強教保服務人員知能，另外，家長日前決定將女兒轉學到其他幼兒園，教育處也提供參考幼兒園名單供家長選擇，並請就讀園所關懷輔導，經持續追蹤女童後續就讀情形，目前狀況良好，沒有任何異狀。

監視器 幼兒園

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