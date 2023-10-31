聽新聞
test
0:00 / 0:00
池上觀光單車事故多 議員促輔導合法
台東池上、關山單車觀光興盛，池上年初至今已發生53起意外事故，今年暑假還有3歲童因此命危，也衍生多起傷害訴訟，縣議員指台東縣慢車自治條例遲未上路，三輪以上電動車有違法疑慮，保險恐不賠，應比照他縣市輔導取得合法牌照；交觀處表示，中央母法未將電力單車納管，建議中央修法，已邀集業者座談、凝聚共識。
台東縣議員潘貴蘭指出，池上自行車數量約5000輛，多次傳出車子掉入田間或邊坡意外，遊客受傷後才發現車子違法，保險公司不受理投保，遊客求償無門，轉向業者提告。
潘貴蘭說，省力、舒適電動車車時速恐逾40公里，也有暴衝危機，高雄等縣市均已納管，保障遊客安全，不能因為不合法就不管，否則必影響觀光。
交觀處長江慧卿表示，中央法規慢車定義是指以「人力為主、電力為輔」，還要定時、定點才能載客，若制定慢車管理條例，池上很多四輪電動車都不符合規定，可能讓業者更無法因應，已邀請池上、關山相關業者開會凝聚共識，並反映交通部建議修改。
伯朗大道產業觀光發展協會理事長曾藍霆表示，台東各地3輪以上電動車款式多，多是拼裝車，無法掛牌合法上路，僅少數業者投保產品責任險，前提是機械故障才能賠，衍生很多糾紛，盼縣府制訂自治條例輔導領牌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言