池上觀光單車事故多 議員促輔導合法

台東池上、關山單車觀光興盛，池上年初至今已發生53起意外事故，今年暑假還有3歲童因此命危，也衍生多起傷害訴訟，縣議員指台東縣慢車自治條例遲未上路，三輪以上電動車有違法疑慮，保險恐不賠，應比照他縣市輔導取得合法牌照；交觀處表示，中央母法未將電力單車納管，建議中央修法，已邀集業者座談、凝聚共識。

台東縣議員潘貴蘭指出，池上自行車數量約5000輛，多次傳出車子掉入田間或邊坡意外，遊客受傷後才發現車子違法，保險公司不受理投保，遊客求償無門，轉向業者提告。

潘貴蘭說，省力、舒適電動車車時速恐逾40公里，也有暴衝危機，高雄等縣市均已納管，保障遊客安全，不能因為不合法就不管，否則必影響觀光。

交觀處長江慧卿表示，中央法規慢車定義是指以「人力為主、電力為輔」，還要定時、定點才能載客，若制定慢車管理條例，池上很多四輪電動車都不符合規定，可能讓業者更無法因應，已邀請池上、關山相關業者開會凝聚共識，並反映交通部建議修改。

伯朗大道產業觀光發展協會理事長曾藍霆表示，台東各地3輪以上電動車款式多，多是拼裝車，無法掛牌合法上路，僅少數業者投保產品責任險，前提是機械故障才能賠，衍生很多糾紛，盼縣府制訂自治條例輔導領牌。