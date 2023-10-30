大武崙沙灘玩立槳越線罰1萬5 水上玩家串連反「海禁」

基隆市大武崙沙灘水域今年8月12日接連3人溺水死亡，市府事後縮小遊憩水域。台北市程姓男子日前去划立槳時超出警戒線，市府今天表示，將依發展觀光條例處罰1萬5000元。有水上玩家在網路串連，11月4日「到大武崙出草，割下愚蠢政策的首級。」

大武崙沙灘8月12日上午、下午和傍晚，先後發生3起遊客溺死事件，市府考量沙灘海域會出現離岸流，表示為維護民眾戲水安全，要縮小遊憩水域，所以在大武崙沙灘海域高潮線起算，離岸55公尺處重新設置浮球警戒線，請戲水遊客不要超越警戒線及從事跳水、游泳或其他可能導致危險水域活動，違者開罰。

2名男子26日到大武崙沙灘水域玩立槳時超越警戒線，警方查出其中1人是程姓男子，通知今天出面說明。市府觀光及城市行銷處初步認定程男違反發展觀光條例，不遵守水域遊憩限制命令，將處1萬5000元罰鍰。另1名男子身分，警方追查中。

獨木舟玩家李元治今在臉書貼文，發起「11/4大武崙出草，割下愚蠢政策的首級」活動，響應者可以在11月3日晚間車宿或露營新北市萬里區瑪鋉溪口，4日上午7點下水航向大武崙。航程雖然不到4公里，但秋冬季難度較高，限確定對海域及自己器材性能熟悉的「熟手玩家」參加。

正式陳抗活動4日上午9點登場，李元治說，此時歡迎岸上聲援者下水加入，一起沿著浮繩繞標，展示落水復位、安全進出海灘動作。上岸後再表達訴求，「我們是海洋國家，不是內陸國家，請不要動不動就海禁」。