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基捷綜規估年底前核定 基隆可望減輕6億元分攤

中央社／ 基隆30日電

基隆捷運第1階段綜合規劃已報請行政院審議，基隆市原先須分攤新台幣53.86億元，經基隆市府與中央協調後，調降為47.93億元，可望減輕基隆市府約6億元負擔。

基隆市政府交通處長王圳宏今天在議會業務報告指出，在中央和地方努力下，交通部鐵道局已在18日將基隆捷運第1階段南港到八堵段綜合規劃報請行政院審議，預計今年底核定，總經費預估696.89億元，其中，基隆市原先須負擔53.86億元。

王圳宏表示，基隆市長謝國樑8月18日拜會行政院副院長鄭文燦，爭取中央協助基隆市府財務分擔，獲鄭文燦核示，中央補助由原以基隆市府今年起財力等級第3級中央補助84%，同意調整為去年的第4級中央補助86%，將可減輕基隆市府4.43億元負擔。

王圳宏說，基隆市府配合新北市政府調整路線，場站位置因而須變動，以致增加約1.5億元支出，也改由中央負擔，加上4.43億元，估計可減輕基隆市府約6億元負擔，分攤總經費從原先53.86億元，調降為47.93億元，尚待行政院核定。

此外，王圳宏表示，市府編列1億元預算成立捷運基金，透過捷運基金向公營行庫借貸建設基隆捷運經費，行政院也會協助市府向公營行庫爭取優惠利率。

至於基隆捷運第2階段八堵到基隆段規劃，王圳宏說，謝國樑8月18日拜會鄭文燦時，已積極爭取協助共同推動第2階段路線規劃，將待第1階段綜合規劃核定後，向交通部提出可行性研究經費需求。

基隆捷運 行政院 鄭文燦

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