花蓮礦石稅超徵5年累計20案敗訴 縣府將提再審

花蓮縣府2009年訂定礦石稅，每公噸稅收從4元、5.2元增加到10元，前縣長傅崐萁2016年提前廢止改送新法70元。業者不服提起上訴，官司一路打到高等行政法院，最近2案敗訴，須退還業者溢繳稅款7千多萬，從2017年起加賠償利息，5年來累積20敗，縣府考慮聲請再審，並研議後續處理方式。

花蓮縣議會今天召開第20屆第2次定期大會，議長張峻在縣長徐榛蔚施政報告前表示，縣府礦石景觀稅違法課稅20敗，法官判縣府退稅並應賠償利息，證明當初縣議會的質疑，堅決反對不合法課徵礦石稅是對的，強調議會支持合法的課徵，增進花蓮建設與全體鄉親的福利，以民眾為福祉的信念不改變。

縣府於2009年訂定「花蓮縣礦石開採特別稅自治條例」，課徵稅額每公噸從開始的4元、5.2元逐漸增加到10元，傅崐萁2016年提前廢止未施行期滿10元舊法改送新法，經第18屆議會審議以70元通過，每半年課徵1次。

礦業公司認為超出稅法30％漲幅限制，課稅太重，申請復查、訴願接連遭縣府駁回；以違反租稅法律原則、比例原則及平等原則，向法院提8件行政訴訟，經台北最高行政法院陸續判決，今年3月全部勝訴。

縣府儘管敗訴，仍以新法對業者課徵每公噸70元，業者再提訴訟，台北高等行政法院最新2件判決又判縣府敗訴。據最新「111年度訴字第1095、1094號判決」指出，縣府對於原告的訴願決定、原處分及重核復查決定均撤銷，被告應給付業者合計7231萬元，並按2017年1月1日郵政儲金1年期定期儲金固定利率，按日計算利息。