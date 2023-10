創造友善多元環境 基市籌辦國際移民論壇 in KEELUNG

基隆市政府發展基隆多元共融文化,11月7日將在基隆長榮桂冠酒店舉辦「2023國際移民論壇 in KEELUNG」,市長謝國樑與綜合發展處長林麗蟬今在基隆火車站南站廣場出席暖身記者會,歡迎新住民移居到基隆,共同打造有愛移居城市。

謝國樑指出,端視昔日歷史軌跡與定位,基隆是臺灣移民文化最早的起源地,新住民也是中華民國的國民,付出更多時間與努力,成為我們的一分子,同時也是產業的助力,期盼彼此珍惜,讓臺灣成為更多的國際友人經濟、就業、婚姻移民的首選,歡迎新住民移居到基隆。

謝國樑提到,對於新住民朋友的各項需求,市府透過開班培訓通譯,並專案提供生活諮詢管道,讓大家瞭解基隆是友善的移民城市。市府也會舉辦「2023基隆國際移民生活節」,邀大家品嘗美食與觀賞表演,感受多元文化蘊底。

林麗蟬提及許多專家學者,已針對「國際移民」的概念展開討論。市府認為應該將這些論述聚集綜整,才能形成共識,更進一步認識移民族群。論壇就是凝聚的平台,期待能夠達成初步的社會溝通。