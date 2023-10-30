快訊

外資大賣、股價探低 鴻海呼籲：外界對營運應有信心

美國急凍30度驟降0度 彭啟明：台灣沒冷空氣不像「典型11月」

GD王牌律師出手了！ 二次聲明「沒吸毒」：自願到案以證清白

聽新聞
test
0:00 / 0:00

創造友善多元環境 基市籌辦國際移民論壇 in KEELUNG

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市長謝國樑今天出席「2023國際移民論壇 in KEELUNG」暖身記者會，歡迎新住民移居到基隆，共同打造有愛移居城市。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天出席「2023國際移民論壇 in KEELUNG」暖身記者會，歡迎新住民移居到基隆，共同打造有愛移居城市。圖／基市府提供

基隆市政府發展基隆多元共融文化，11月7日將在基隆長榮桂冠酒店舉辦「2023國際移民論壇 in KEELUNG」，市長謝國樑與綜合發展處長林麗蟬今在基隆火車站南站廣場出席暖身記者會，歡迎新住民移居到基隆，共同打造有愛移居城市。

謝國樑指出，端視昔日歷史軌跡與定位，基隆是臺灣移民文化最早的起源地，新住民也是中華民國的國民，付出更多時間與努力，成為我們的一分子，同時也是產業的助力，期盼彼此珍惜，讓臺灣成為更多的國際友人經濟、就業、婚姻移民的首選，歡迎新住民移居到基隆。

謝國樑提到，對於新住民朋友的各項需求，市府透過開班培訓通譯，並專案提供生活諮詢管道，讓大家瞭解基隆是友善的移民城市。市府也會舉辦「2023基隆國際移民生活節」，邀大家品嘗美食與觀賞表演，感受多元文化蘊底。

林麗蟬提及許多專家學者，已針對「國際移民」的概念展開討論。市府認為應該將這些論述聚集綜整，才能形成共識，更進一步認識移民族群。論壇就是凝聚的平台，期待能夠達成初步的社會溝通。

綜合發展處表示，「2023國際移民論壇 in KEELUNG」活動，源自於綜發處林處長的發想，邀相關領域專家學者針對國家發展、城市施政兩層面，探討國際移民對臺灣人口結構與產業的重要性。論壇亮點將移民依來台因素，劃分「經濟」、「婚姻」與「國際生」三大類型並各自探討，促進族群理解。

基隆市長謝國樑今天出席「2023國際移民論壇 in KEELUNG」暖身記者會，歡迎新住民移居到基隆，共同打造有愛移居城市。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天出席「2023國際移民論壇 in KEELUNG」暖身記者會，歡迎新住民移居到基隆，共同打造有愛移居城市。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天出席「2023國際移民論壇 in KEELUNG」暖身記者會，歡迎新住民移居到基隆，共同打造有愛移居城市。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天出席「2023國際移民論壇 in KEELUNG」暖身記者會，歡迎新住民移居到基隆，共同打造有愛移居城市。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天出席「2023國際移民論壇 in KEELUNG」暖身記者會，歡迎新住民移居到基隆，共同打造有愛移居城市。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天出席「2023國際移民論壇 in KEELUNG」暖身記者會，歡迎新住民移居到基隆，共同打造有愛移居城市。圖／基市府提供
基隆市政府11月7日將在基隆長榮桂冠酒店舉辦「2023國際移民論壇 in KEELUNG」活動，安排新住民出席今天的暖身記者會。圖／基市府提供
基隆市政府11月7日將在基隆長榮桂冠酒店舉辦「2023國際移民論壇 in KEELUNG」活動，安排新住民出席今天的暖身記者會。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天出席「2023國際移民論壇 in KEELUNG」暖身記者會，歡迎新住民移居到基隆，共同打造有愛移居城市。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天出席「2023國際移民論壇 in KEELUNG」暖身記者會，歡迎新住民移居到基隆，共同打造有愛移居城市。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天出席「2023國際移民論壇 in KEELUNG」暖身記者會，歡迎新住民移居到基隆，共同打造有愛移居城市。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天出席「2023國際移民論壇 in KEELUNG」暖身記者會，歡迎新住民移居到基隆，共同打造有愛移居城市。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天出席「2023國際移民論壇 in KEELUNG」暖身記者會，歡迎新住民移居到基隆，共同打造有愛移居城市。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今天出席「2023國際移民論壇 in KEELUNG」暖身記者會，歡迎新住民移居到基隆，共同打造有愛移居城市。圖／基市府提供
基隆市政府11月7日將在基隆長榮桂冠酒店舉辦「2023國際移民論壇 in KEELUNG」活動，安排新住民出席今天的暖身記者會。圖／基市府提供
基隆市政府11月7日將在基隆長榮桂冠酒店舉辦「2023國際移民論壇 in KEELUNG」活動，安排新住民出席今天的暖身記者會。圖／基市府提供
基隆市政府籌辦「2023國際移民論壇 in KEELUNG」活動，構想源自產業發展處長林麗蟬（右一）。圖／基市府提供
基隆市政府籌辦「2023國際移民論壇 in KEELUNG」活動，構想源自產業發展處長林麗蟬（右一）。圖／基市府提供

移民 基隆 新住民

延伸閱讀

基隆明年辦汽車嘉年華 議員憂又封路引民怨

民眾黨不分區擬納陸配 藍營這位首長力挺：忠於國家要看行為不是看從哪來

回響／基隆回收戶外滅火器 民政處將編預算換新專人管

申請電動機車補助僅33人 謝國樑擬另增共享模式

相關新聞

花蓮礦石稅超徵5年累計20案敗訴 縣府將提再審

花蓮縣府2009年訂定礦石稅，每公噸稅收從4元、5.2元增加到10元，前縣長傅崐萁2016年提前廢止改送新法70元。業者...

影／壯觀！羅東博愛醫院70周年 百人完成4萬片骨牌推進

羅東博愛醫院在宜蘭走過70年，為迎接70周年慶，院方籌辦一場別具意義的骨牌挑戰活動，上百名來自不同科別背景的醫護人員、退...

創造友善多元環境 基市籌辦國際移民論壇 in KEELUNG

基隆市政府發展基隆多元共融文化，11月7日將在基隆長榮桂冠酒店舉辦「2023國際移民論壇 in KEELUNG」，市長謝...

風災路斷洗腎病人出不來 宜蘭設本島唯一偏鄉洗腎中心

宜蘭縣豪雨災情重創交通中斷，經常造成洗腎病人出不來，幾次風災過後，大南澳地區設立血液透析中心實屬必要。經由宜蘭縣衛生局努...

台東池上今年發生53起單車事故 議員促縣府輔導納管

台東池上、關山單車觀光興盛，池上年初至今已發生53件意外事故，今年暑假甚至有3歲幼童因此命危，已衍生多起傷害訴訟。議員潘...

2男大武崙沙灘玩立槳越警戒線！基市府從嚴處分 最重可罰5萬

2名男子日前到基隆市大武崙沙灘水域划立槳時，被人發現超出警戒線，違反發展觀光條例。警方已查出其中1人身分，通知今天出面說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。