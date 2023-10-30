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基隆明年辦汽車嘉年華 議員憂又封路引民怨

中央社／ 基隆30日電

基隆市政府8月舉辦超跑嘉年華因封路引民怨，市府規劃明年再辦汽車嘉年華，議員憂心又封路引起反彈，市長謝國樑今天說，明年活動改在基隆港西岸，若要辦比賽，部分時段封路會是選項。

基隆市政府與台灣觀光旅遊聯盟總會合辦的「2023基隆超跑嘉年華」，8月19日起連2天在基隆港東岸旅運中心舉行，除展示許多跑車外，並封閉部分中正路南下車道，舉辦直線加速動態秀。

民進黨籍基隆市議員張顥瀚向中央社記者表示，「超跑嘉年華」造成義一路等路段塞車，且被譏諷為「改裝車」嘉年華，引起許多民怨，市民並不樂見舉辦類似活動，市府還編列新台幣1000萬元預算，計畫明年再舉辦「汽車產業嘉年華」。

張顥瀚說，這項活動究竟是競速型賽事？還是靜態型展覽？對基隆市觀光行銷有何幫助？若又要在基隆港東岸封路舉辦，勢必再度引起市民反彈，希望市府具體說明活動規劃。

謝國樑下午出席「國際移民論壇 in Keelung」記者會後、接受媒體聯訪表示，「汽車產業嘉年華」會以電動車、電動機車為主軸。至於地點，在今年經驗後，活動會移到基隆港西岸舉辦，中山一路的路幅相對寬闊，有較多空間可辦活動。

屆時是否會封路舉辦直線加速秀？謝國樑表示，具體規劃要等到得標廠商與市府討論過後才會決定，若要舉辦比賽活動，基隆港西岸部分時段封路可能會是選項。

謝國樑表示，市府正努力推動基隆港西岸商圈和擴充停車位，並規劃在西岸的國門廣場建置港景兒童樂園，期盼透過「汽車產業嘉年華」活動將民眾目光和商業活動移到西岸，使基隆港東岸和西岸發展獲得平衡，並讓西岸更熱鬧，東岸少點塞車。

基隆港 謝國樑 塞車

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