花蓮礦石景觀稅訴訟 縣府累計20敗遭判退稅賠利息

花蓮縣府開徵礦石景觀稅，2016年調漲續徵，有業者認為違反稅法漲幅限制提起訴訟，台北高等行政法院最新2件判決縣府敗訴，並要求縣府退還業者溢繳稅款7000多萬元及利息。

花蓮前縣長傅崐萁於2016年任內，將礦石稅自治條例送議會通過調漲礦石景觀稅金從每公噸新台幣10元調漲至70元，有業者認為超出稅法30%漲幅限制，業者向法院提起8件訴訟，縣府全敗訴。

但縣府不甩法院確定判決，繼續重為同一處分，台北高等行政法院最新2件判決又判縣府敗訴，並要求縣府退業者溢繳稅款7000多萬元，縣府這5年來一、二審已累計20敗2勝。

依據最新「111年度訴字第1095、1094號」判決指出，被告花蓮縣政府對於原告的訴願決定、原處分及重核復查決定均撤銷，被告應給付原告合計7231萬元，並按2017年1月1日郵政儲金1年期定期儲金固定利率按日計算利息。

花蓮縣府從2009年起訂定「花蓮縣礦石開採特別稅自治條例」，課徵稅額每公噸從開始的4元、5.2元逐漸增加到10元，前縣長傅崐萁2016年提前廢止未施行期滿10元舊法改送新法，經第18屆議會多數議員審議後以70元通過，每半年課徵1次。

有水泥業者認為漲幅過大，以違反租稅法律原則、比例原則及平等原則，把2016年下半年起到2020年上半年收到的8件課稅處分共7億多元，向法院提出行政訴訟。

法官認為，一個課徵特別稅的自治條例最長應為4年，人民對此施行期限已具有信賴，在實施期間若要提高稅率，其幅度應不超過原訂稅率的30%；如在年限屆滿前提前終局廢止，應是有利於人民的稅賦免除，但2016年花蓮縣府「提前」廢止舊法，新法為舊法規定於第6條之每公噸10元的7倍，縣府透過議會以重行立法方式，規避適用地方稅法通則第4條第1項提高稅率的上限限制，加重人民負擔，而屬違法。

對於花蓮縣府屢敗屢訴，業者之前在向法院聲請的假處分中提到，縣府持續以違法之稅額開徵礦石景觀稅，聲請人日後勢必又須持續反覆訴訟，陷入無盡迴圈內，無論聲請人取得多少勝訴判決，均無法獲得實質有效權利保護，認為縣府「持續反覆訴訟，陷入無盡之迴圈內」。